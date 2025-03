Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel Nederlanders moeten vanwege stijgende kosten besparen op eten en energie

Het inflatiespook is terug. Hoewel het loon van veel Nederlanders in de afgelopen twee jaar is opgeschroefd, kan een op de vijf werkenden niet goed rondkomen. Veel mensen moeten besparen op eten en energie. Dat blijkt uit CNV-onderzoek onder bijna 2600 leden.

De eerste loonstrook van 2025 pakte voor het merendeel van werkend Nederland positief uit. Maar met onder meer de dure boodschappen en stijgende energieprijzen is het voor sommigen vechten tegen de bierkaai.

De boodschappen worden voor het zoveelste jaar op rij fors duurder, schreef Metro onlangs. Intussen weigerden levensmiddelenproducenten en supermarkten verantwoording af te leggen over deze forse prijsstijgingen tegenover de Tweede Kamer. Sommige producten zijn zelfs in prijs verdubbeld, ten opzichte van een paar jaar geleden. Veel huishoudens komen daardoor in de knel. Wat kun je doen om te besparen op boodschappen? Metro zet eerder de belangrijkste bespaartips op een rij.

Noodgedwongen op eten en energie besparen

40 procent van de werkenden bezuinigt momenteel op boodschappen en primaire levensbehoeften, constateerde CNV. 62 procent bezuinigt op energie. Zij douchen bijvoorbeeld korter om geld te besparen.

Bijna de helft van de ondervraagden heeft meer moeite het hoofd boven water te houden, in vergelijking met een aantal jaar geleden. 30 procent boort steeds vaker het spaargeld aan om rond te kunnen komen.

Bijna alle ondervraagden (96 procent) merken dat de prijzen in de supermarkt stijgen. 65 procent stelt dat hun loonsverhoging opgaat aan de duurdere boodschappen.

💶 Strijd voor hoger loon CNV is momenteel bezig met verschillende acties. Onder meer automonteurs, gemeenteambtenaren en ziekenhuismedewerkers strijden voor een hoger loon.

Hoe gaan de cao-onderhandelingen?

„De prijzen schieten weer omhoog. CNV blijft daarom stevig inzetten op een loonsverhoging tussen de 3,5 en 6 procent. Het verwijt dat we daarmee te hoog inzetten, is volkomen onterecht”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Werkenden hebben deze verhoging letterlijk broodnodig om te kunnen eten.”

CNV ergert zich aan de houding van werkgevers, die op veel cao-tafels niet over de brug komen. „Op veel tafels is het aanbod te mager. Terwijl de bedrijfswinsten stijgen en de economie floreert, leveren onze leden in koopkracht in. Volstrekt onacceptabel.”

Fortuin verwacht dat er een ‘hete zomer’ aankomt, als werkgever de hand op knip blijven houden. „Het stormt stevig in cao-land. Werkenden die niet snel zijn geneigd om te staken, doen dit nu wel. Dit alles is met een reden: onze leden kunnen simpelweg de hogere prijzen niet meer betalen.”

