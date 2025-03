Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mensen met zonnepanelen voelen zich belazerd: ‘En niemand kon dit zien aankomen’

Zonnepanelen, wat een fantastisch plan was dat ooit. Goed voor je eigen portemonnee en je hielp indirect ook het milieu. Toch? Eigenaren van zonnepanelen voelen zich voor de toekomst echter belazerd. Amber Kortzorg van het programma Kassa vertelde gisteravond in talkshow Renze wat er aan de hand is en waar de boosheid door komt.

Je eigen energie opwekken en zo met zonnepanelen op termijn geld besparen, dat is er vanaf 1 januari 2027 niet meer bij. De Rijksoverheid stopt de zogeheten salderingsregeling (zie kader en Metro schreef er al over). ‘Wat je opwekt mag je wegstrepen tegen wat je verbruikt’ geldt dan niet meer. Waar het op neerkomt: dat lekkere sparen op termijn wordt een termijn ver, heel ver weg. En dat terwijl, zo meldt Amber Kortzorg, „3 miljoen huishoudens zonnepanelen hebben, het is onwijs hard gegaan”.

Nederlanders zijn Europees kampioen zonnepanelen.

Enorme inhaalslag zonnepanelen

„Nederlandse huishoudens hebben een heel groot aandeel, inmiddels, in de verduurzaming”, zegt Kortzorg. „Een aantal jaar geleden bungelden we ergens achteraan, als je kijkt naar Europa. Tussen Luxemburg en Malta zo ongeveer, en nu zijn we Europees kampioen zonnepanelen. Eén op de drie huishoudens heeft er één.”

Het kabinet wil de salderingsregeling afschaffen omdat ze huishoudens willen aanmoedigen om minder stroom te verbruiken en meer te gaan opwekken voor een betere balans. Op dit moment kan stroom soms al niet teruggeleverd worden door het overvolle elektriciteitsnet.

☀️ Salderingsregeling: hoe zit het? De salderingsregeling stopt vanaf 1 januari 2027. Eigenaren van zonnepanelen kunnen vanaf 2027 zelf opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. Ze krijgen wel een vergoeding voor het terugleveren van stroom aan de energieleverancier. Een voorbeeld van hoe het werkt tót 1-1-2027: een huishouden levert in de zomer 2500 kilowattuur (kWh) stroom terug aan het stroomnet. Hierdoor mag dit huishouden in de winter 2500 kWh stroom gebruiken zonder hiervoor te betalen. Bron: Rijksoverheid.



7 op de 10 eigenaren: ‘We zijn belazerd’

RTL Nieuws peilde de meningen afgelopen dagen onder 13.000 eigenaren van zonnepanelen. 4 procent van hen vindt het stoppen van de salderingsregeling terecht, 21 procent baalt ervan, maar heeft nog begrip. Het duidelijkste percentage: 69 procent van de zonnepaneeleigenaren voelt zich belazerd door de overheid.

61 procent van de zonnepanelenbezitters maakt zich zorgen over het feit of ze hun investering ooit nog kunnen terugverdienen. Amber Kortzorg: „Bij Kassa krijgen we er veel vragen over. De belofte is geweest dat het gefaseerd afgebouwd zou worden. Het vorige kabinet sprak nog over 2031, dat het helemaal zou stoppen, en vanaf 2025 afbouwen. Hoe goed je dit ook had gevolgd, als je een hele trouwe consument was geweest en je had alle politiek op de voet gevolgd, dan had je dit niet kunnen zien aankomen. Daar zijn mensen heel erg chagrijnig over. Als jij een investering van 8000 of 10.000 euro hebt gedaan en je had verwacht dit in vijf of zes jaar terug te verdienen… En uit een aantal berekeningen van Milieu Centraal en Vereniging Eigen Huis blijkt dat dat nu vijftien tot twintig jaar kan gaan duren… Dan zijn er waarschijnlijk mensen die zeggen: ‘Dan had ik het niet gedaan’.”

Gerard Joling, ook aan tafel bij Renze en zonder zonnepanelen op zijn dak, trekt een conclusie over het onderwerp. „Over vijf jaar is dit allemaal afgeschaft, dan hebben we weer wat nieuws, let maar op.”

