Owen al jong ondernemer online marketing: ‘Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar kantoor rijdt, runt een ander op z’n 25ste een digitaal marketingbureau en een webshop in handgemaakte tapijten. Jong en ondernemend in hart en nieren, deze Owen uit de Achterhoek.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer is de beurt aan Owen Ebben.

Owen in Jong en Ondernemend

Naam: Owen Ebbers

Leeftijd: 25 jaar

Woonplaats: Varsseveld („van Guus Hiddink”).

Functie: sinds 2019 eigenaar van YouthCommerce.nl, een marketingbureau gespecialiseerd in lokale SEO (zoekmachine-optimalisatie), Google-ads en Facebookdiensten. Runt daarnaast Houseify.com, een webshop voor het importeren van handgemaakte tapijten en kussens van over de hele wereld. Owen werkt samen met William. Voor sommige taken worden, indien nodig, freelancers ingehuurd.

Studies: manager Retail aan het Rijn IJssel in Arnhem en een minor SEO-specialist aan de Hogeschool van Amsterdam. „Wat me écht gevormd heeft, is ervaring opdoen, van werken in de supermarkt en fabrieken, tot servicewerk bij de Formule 1 en festival de Zwarte Cross.”

Als Owen op een verjaardag ‘aan tante Annie’ moet uitleggen waarvoor je bij Youthcommerce.nl precies terecht kunt, is dat in zijn geval misschien lastig. We hebben het tenslotte niet over een broodjeszaak of timmerbedrijf. Owens heeft voor tante Annie echter een mooie korte versie: „Wij zorgen ervoor dat je online op alle juiste manieren gevonden wordt.”

De schoonheidssalon van mijn moeder is nu het pand van mijn bedrijf.

Jong en Ondernemend na bier tappen en gastheer spelen

Even over de Formule 1 en de Zwarte Cross. Vertel…

„Op de Zwarte Cross heb ik alleen bier getapt, als teambuildinguitje van het bedrijf waar ik toen werkte. Dat was nogal origineel moet ik zeggen. Bij de Formule was ik een tijdje gastheer van de paddock, onder meer in Amerika, Abu Dhabi en Mexico. En nee, gek genoeg niet in Zandvoort.”

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan en hoe is het allemaal begonnen?

„In eerste instantie van mijn vader, die ondernemer in de bouwsector was. Van hem heb ik veel geleerd, maar de bouwsector werd niet het pad dat ik wilde bewandelen. Marketing bleek de sector waarin ik een compleet verhaal kan vertellen, dat past zo goed bij me. Maar het ondernemersbloed komt ook van mijn moeder. Zij kwam vanuit Ghana naar Nederland en begon in Varsseveld een schoonheidssalon. Tot mijn vader ziek werd en zij fulltime voor hem ging zorgen. Mijn vader overleed in 2018. Hij was mijn partner in alles en toen hij wegviel besloot ik in het diepe te springen. Een mooi gegeven: de schoonheidssalon van mijn moeder is nu het pand van mijn bedrijf.”

Snellere paarden

Hoe onderscheid je je in de drukke digitale wereld?

„Ik kijk niet alleen naar data, maar ook naar wat het bedrijf écht nodig heeft om succesvol te zijn. Industrieel Henry Ford zei ooit: ‘Als ik had gevraagd wat mensen willen, dan hadden ze snellere paarden gezegd.’ Hij bedoelde dat mensen niet weten wat er verder nog is. Ze gaan voor het bekende omdat ze niet beter weten. Ik vraag de klanten: ‘Wat is de missie van je bedrijf en wie moeten jouw product of dienst kopen?’ Daar gaan we doelgericht en transparant mee aan de slag. Mijn missie is om lokale bedrijven te helpen groeien en met Houseify mensen wereldwijd een stukje ambacht en traditie in huis te laten halen.”

Heb je ook ‘normale tienerdingen’ gedaan of was de blik ook toen gericht op ondernemen?

„Ik ben wel naar festivals en dat soort dingen geweest hoor. Bij de ziekte van mijn vader zag ik dat feesten ook niet alles is. Toen ben ik naar stabiliteit gaan zoeken en heb ik me op ondernemen gericht.”

Jong en ondernemend met valkuilen

Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, of heb je alles zelf uitgezocht?

„Ik heb zelf alles moeten uitzoeken. Online marketing is iets wat zich vooral in het westen van Nederland afspeelde. Ik heb talloze cursussen gevolgd en heb goede mentoren gezocht die bij me pasten.”

Een ondernemerspad kan valkuilen bevatten. Hoe is die van jou tot nu toe verlopen?

„Er zijn zeker valkuilen geweest, hoe ik de klant moest meekrijgen in een project dat ik had bedacht bijvoorbeeld. Ik dacht nog te vaak dat mensen iets zouden snappen omdat ik het zelf snap. Nu ben ik vooral gefocust op het einddoel dat moet worden behaald en ben ik wat minder bezig met mijn eigen perspectief. Maar valkuilen zijn helemaal niet erg. Je leert daardoor hoe je met tegenslagen moet omgaan.”

Kun je er inmiddels naar tevredenheid van leven?

„Ja, maar dan heb ik het over de afgelopen twee maanden. Die waren voor het eerst stabiel echt goed. Tot dan toe was het af en aan een beetje sjoemelen.”

80 uur werken per week

Je bent jong en ondernemend, maar heb je nog tijd over om ook andere leuke dingen te doen?

„Momenteel werk ik extreem veel eerlijk gezegd, zo’n 80 uur per week. Nu heb ik weinig tijd voor leuke andere dingen, maar is die tijd er wel, dan sport ik graag, drink ik wat met vrienden en ga ik – dat vooral – heel graag op reis.”

Probeer niet alles zelf uit te vinden.

Delen en vermenigvuldigen

Wat is je levensmotto?

„’Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.’ Dat was het levensmotto van mijn vader, maar die heb ik heel graag overgenomen. Mijn moeder heeft ook een mooie: ‘Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.'”

Als er nu ergens een jonge Owen rondloopt die de droom heeft om te gaan ondernemen. Wat zou je hem als advies willen meegeven?

„Mijn advies is: zoek eerst een goede mentor van wie je veel kunt leren. Kijk vervolgens wat je, van alles wat je hebt geleerd, echt interessant vindt en zoek je eigen weg. Probeer niet alles zelf uit te vinden, maar gebruik wel je eigen interpretatie.”

