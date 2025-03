Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huishoudens in Nederland lopen tot 1000 euro mis, zo regel je het alsnog

Hoe groot je portemonnee of budget ook is, niemand wil te veel betalen voor bijvoorbeeld energie en internet, toch? Veel Nederlanders doen dat toch wel, waardoor huishoudens tot wel 1000 euro mislopen. Als deze mensen vergelijkers zouden gebruiken en voor de goedkoopste opties zouden gaan, kunnen ze per jaar flink besparen.

Gisteren vertelde Metro je al dat de premie voor je woonverzekering flink afhangt van je woonplaats. Daar kun je niet zo 1, 2, 3 iets aan doen, maar de Consumentenbond heeft nu berekend dat vrijwel alle verzekeringen duurder zijn geworden. Een autoverzekering kost je 10 tot 15 procent meer dan in 2024, woonverzekeringen zijn gemiddeld 15 procent duurder en ook voor je zorgverzekering (gemiddeld 10 euro per maand extra in 2025), internet en tv betaal je meer. Maar je kunt dus alsnog besparen.

Besparen door te vergelijken

Als je nooit of zelden bent overgestapt naar een andere aanbieder, kun je de grootste slag slaan. Waar je vooral naar wil kijken, is je energiecontract. Volgens de Consumentenbond kan een alleenstaande alleen daarmee al zo’n 425 euro per jaar besparen. Een gezin met twee kinderen bespaart al snel 700 euro. En ook de autoverzekering kan een stuk minder duur: door in die sector de goedkoopste te kiezen, kun je 100 euro per jaar besparen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: „Providers, verzekeraars en energiebedrijven lokken nieuwe klanten met hoge kortingen. Maar die kortingen verdwijnen zodra je langer blijft zitten bij zo’n aanbieder. Veel consumenten hebben dat niet door en betalen dus te veel. Daarnaast betalen consumenten vaak ook voor zaken die ze niet (meer) nodig hebben. Bijvoorbeeld voor een internetabonnement met een onnodig hoge downloadsnelheid. Of ze hebben een allrisk-autoverzekering terwijl een andere, goedkopere dekking veel beter past bij de auto die ze hebben.”

