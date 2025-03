Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huishoudens hadden meer beschikbaar inkomen in 2024, ondanks hogere belastingen

Het afgelopen jaar zagen Nederlandse huishoudens hun financiële ruimte groeien. Het reëel beschikbaar inkomen, wat je overhoudt na belastingen en gecorrigeerd voor inflatie, steeg in 2024 met gemiddeld 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in jaren, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2023 steeg dit beschikbare inkomen van huishoudens bijvoorbeeld met 1,4 procent, en in 2022 maar met 0,6 procent.

De groei is vooral te danken aan een stevige loonsverhoging voor werknemers. De cao-lonen gingen met gemiddeld 6,6 procent omhoog. Niet alleen werknemers, ook zelfstandigen plukten de vruchten: hun inkomen steeg met 6,7 procent. Vooral in sectoren als de gezondheidszorg, horeca en detailhandel gingen de inkomsten omhoog.

Ook uitkeringen stegen mee

Huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering zagen ook een plus op hun rekening, al kan het zijn dat sommige huishoudens te weinig, of zelfs te veel gestort hebben gekregen. De totale stijging van ontvangen uitkeringen bedroeg 6,8 procent. Dit is grotendeels te danken aan het minimumloon, dat op 1 januari en 1 juli 2024 fors omhoogging: in totaal met bijna 7 procent. Ook het toenemend aantal mensen met een pensioenuitkering droeg bij aan deze stijging.

Tegenover de stijging in inkomens staat ook een toename in de belastingdruk. Huishoudens betaalden in 2024 8,8 procent meer aan belastingen en sociale premies dan in 2023. Toch bleef er onderaan de streep dus méér over. Het reëel beschikbaar inkomen steeg in elk kwartaal van 2024.

Hypotheekschuld groeit, geen reden tot zorg

Een ander opvallend punt uit de cijfers van het CBS: de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens groeide met ruim 35 miljard euro tot een totaal van 890 miljard euro. De stijging komt vooral doordat huizenprijzen stegen en er meer woningen zijn verkocht. Toch is er geen reden tot directe zorg: doordat de economie nominaal nog harder groeide, daalde de schuldquote, de verhouding tussen schulden en het bruto binnenlands product, naar 78,5 procent. Dat is het laagste niveau sinds het jaar 2000.

Wat betekent dit voor 2025?

Na jaren van inflatie, energiekostenstress en koopkrachtdiscussies lijkt 2024 het jaar waarin de financiële situatie van veel huishoudens weer iets opveerde. Maar of deze trend zich in 2025 voortzet, is nog de vraag met de groeiende prijzen in de supermarkt en op de woningmarkt. Blijven de lonen stijgen? Komt er dit jaar meer ruimte voor lastenverlichting? Dat moeten nieuwe cijfers aan het begin van het tweede kwartaal uitwijzen.

