Financiële fout: ‘Ik ben door crypto de helft van mijn spaargeld kwijtgeraakt’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Brent (31), die binnen enkele dagen duizenden euro’s kwijtraakte door te investeren in crypto. Nicole van Roekel van Finance Freaks geeft advies over deze financiële misser.

Brent: „Het begon allemaal met een vriend die non-stop over crypto praatte. ‘Makkelijk geld verdienen, man’, zei hij tegen mij. ‘Je zet gewoon wat geld in, wacht een paar weken en ‘bam’, een dikke winst.’ Het klonk als muziek in mijn oren.

Iedere maand braaf sparen

Ik had op dat moment zo’n 15.000 euro gespaard. Ik had dat netjes opgebouwd door jaren zuinig te leven en braaf elke maand iets opzij te zetten. Maar sparen voelde saai. De rente op mijn spaarrekening was lachwekkend, terwijl overal verhalen opdoken van mensen die in crypto stapten en binnen no time een dikke winst pakten. Dus dacht ik: waarom niet?

Ik bekeek video’s over crypto op YouTube, volgde het onderwerp op X, las diverse artikelen en besloot daarna dat ik er klaar voor was. Heel naïef natuurlijk. Ik koos een coin die op dat moment aan het stijgen was, een relatief onbekende munt die volgens ‘experts’ op X ‘binnenkort naar de maan zou gaan’. De grafiek ging keihard omhoog en ik wilde geen moment missen. Zonder verder onderzoek gooide ik mijn volledige spaargeld erin. Koop hoog, verkoop hoger, toch?

Prijsdaling

Nou… niet helemaal. Binnen een paar uur begon de prijs te dalen. Eerst een beetje. ‘Gezonde correctie’, las ik op X. Geen paniek. Maar toen daalde hij verder en verder. Mijn 15000 euro werd 13.000 euro. Ik probeerde rustig te blijven. ‘Niet verkopen, dit is normaal’, fluisterde ik tegen mezelf. Maar toen werd het na nog een dag wachten 11.000 euro. En na nog een dag 8000 euro. Paniek. Mijn handen werden nat van het zweet. Wat als het helemaal crasht? Ik werd naar van het idee.

Op 7000 euro trok ik het niet meer. ‘Beter nu uitstappen voordat ik echt álles kwijt ben’, dacht ik. Met trillende vingers verkocht ik alles en nam ik mijn verlies. In nog geen paar dagen tijd had ik 8000 euro weggegooid. Ik voelde me er ziek van. Hoe had ik zo stom kunnen zijn? En waarom was ik hier überhaupt aan begonnen?

Koers weer gestegen

Een week later checkte ik de koers, waarom ik mezelf dat aandeed weet ik nog steeds niet, en zag dat de coin inmiddels alweer gestegen was. Niet alleen terug naar mijn oorspronkelijke instapprijs, maar zelfs nóg hoger. Als ik gewoon was blijven zitten, had ik niets verloren. Sterker nog, ik had winst kunnen maken. Ik had zoveel geld weggegooid.

Sindsdien blijf ik ver uit de buurt van crypto. Niet omdat ik denk dat het onzin is, maar omdat ik mezelf niet vertrouw. Ik ben blijkbaar zo’n persoon die in paniek verkoopt op het slechtst mogelijke moment. ‘HODL?’, zoals ze in cryptoland zeggen? Niet voor mij.

Ervan geleerd

Wat ik ervan heb geleerd? Ten eerste: nooit je volledige spaargeld stoppen in iets dat je niet begrijpt. Ten tweede: emoties zijn je grootste vijand bij investeren. En ten derde: als iemand op een feestje zegt dat iets ‘makkelijk geld’ is, loop dan weg. Heel snel.”

Tips van Nicole van Finance Freaks

Nicole van Roekel van Finance Freaks is goed onderlegd in geldzaken en geeft advies over dit soort problemen: „Brent geeft zichzelf eigenlijk al de twee tips die ik hem ook zou geven: nooit je volledige spaargeld beleggen en je emoties uitschakelen bij beleggen. Brent heeft impulsief gehandeld: hij mist zowel een spaarplan als een beleggingsplan.

‘Sparen voelde saai’, geeft Brent aan – maar geld waar je op elk moment bij kunt zonder dat het minder waard is geworden, is essentieel. Bovendien wordt het een stuk minder saai als je weet waarvoor je spaart, in plaats van een vaag spaardoel te hanteren, zoals ‘sparen voor later’. Door te werken met spaardoelen en verschillende spaarpotjes aan te maken op je spaarrekening, weet je ineens veel beter waar je het voor doet. Een mooie reis, een nieuwe woning, een buffer voor een kapotte wasmachine… Pas wanneer je spaarbuffer hoog genoeg is, zou ik aanraden om te beginnen met beleggen. Want het algemene advies is: beleg alleen met geld dat je voorlopig kunt missen.”

Een duidelijk plan

Van Roekel: „Zorg ook bij beleggen dat je een duidelijk plan hebt en weet wat je aan het doen bent. Daarvoor hoef je niet eerst allerlei cursussen te volgen, maar je kunt ook kiezen voor simpele beleggingsproducten waar je je geld beter spreidt met minder risico. Zelf beleg ik bijvoorbeeld bijna alleen maar in indexfondsen: een verzamelmandje van honderden aandelen van over de hele wereld. Presteert één aandeel slechter? Dan voel je daar niet zoveel van. Door periodiek (bijvoorbeeld elke maand) bij te kopen en je beleggingen voor de écht lange termijn (20+ jaar) aan te houden, vergroot je de kans op een mooi rendement op de lange termijn. Het is belangrijk om je hoofd koel te houden en je emoties uit te schakelen en vast te houden aan je plan.”

Begin met een klein bedrag

„Beleggen in crypto doe ik ook, maar met een klein bedrag. Dit zie ik echt als speelgeld, want cryptomunten zijn heel erg volatiel. Zoals Brent ook heeft ervaren, kunnen deze in heel korte tijd aanzienlijk stijgen en dalen in waarde. Ik vind het leuk om met een klein bedrag te speculeren en hier en daar misschien een mooie winst mee te pakken – en mochten mijn cryptomunten ineens flink dalen, dan ben ik daar ook niet zo rouwig om, omdat het niet om grote bedragen gaat.”

Finance Freaks is een online platform over geld, opgericht door Nicole van Roekel en Dionne Knooren. Hun missie? Heel Nederland helpen met het maken van slimme, financiële keuzes om hun dromen en doelen te realiseren.

