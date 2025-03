Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sparen bij een Europese bank levert duizenden euro’s extra op, dit is hoeveel

De spaarrente is in Nederland, in vergelijking met Europese banken, laag. Overstappen.nl rekende uit dat in het buitenland sparen duizenden euro’s meer kan opleveren.

Nederlanders zijn doorgaans geen overstappers, als het op banken aankomt. 68 procent is nog nooit overgestapt, zeker 55-plussers zijn hondstrouw aan hun bank. Jongeren stappen sneller over, vaak in ruil voor een hogere spaarrente. Zij kiezen dan ook sneller voor sparen in het buitenland.

En dat loont, blijkt dus. Eerder deed ook Radar onderzoek naar waarom de Nederlandse spaarrentes zo laag zijn. Volgens het televisieprogramma blijft de spaarrente achter in vergelijking met andere Europese landen door de beperkte concurrentie tussen banken. ING, Rabobank en ABN Amro zijn zo dominant op de spaarmarkt, dat er weinig reden is om de spaarrente te verhogen.

„Die banken doen niet iets wat verboden is, ze maken alleen gebruik van de situatie dat er weinig concurrentie is”, zei ACM-bestuursvoorszitter Martijn Snoep hierover.

Duizenden euro’s meer rendement bij Europese banken

Uit recent onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl blijkt dat Nederlandse spaarders tot 8047 euro meer rendement in tien jaar kunnen halen als ze hun spaargeld onderbrengen bij Europese banken.

In Nederland krijg je bij ING, Rabobank en ABN Amro maximaal 1,50 procent spaarrente. Bij Europese banken kan de spaarrente oplopen tot 2,75 procent. Dat verschil lijkt in eerste instantie misschien klein, maar heeft „op langere termijn een aanzienlijke impact op het eindkapitaal”, zegt spaarexpert Jules Winckers.

💶 Sparen over de grens Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het Nederlandse spaartegoed in het buitenland de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld. Er zijn een aantal Nederlandse platforms, denk aan Independer en Geld.nl, waarop je kunt sparen in het buitenland. Je opent een spaarrekening of termijndeposito, zonder dat je fysiek aanwezig bent in dat land. Binnen de Europese Unie geldt het depositogarantiestelsel. Dat houdt in tegoeden tot 100.000 euro per persoon per bank beschermd zijn, óók als de bank op de fles gaat.

Analyse verschillende scenario’s

Het precieze rendement hangt af van het startkapitaal en de looptijd, maar een analyse van zeven verschillende spaarscenario’s laat zien dat Europese spaarders in elk scenario een hoger eindbedrag hebben dan Nederlandse spaarders. Verschillende startkapitalen, (0 tot 50.000 euro), maandelijkse inlegbedragen (200 tot 1000 euro) en looptijden van 5 en 10 jaar werden onderzocht.

Bij een startkapitaal van 25.000 euro en een maandelijkse inleg van 500 euro gedurende tien jaar levert sparen in Europa 8047 euro meer op (101.797 euro in Europa, versus 93.750 euro in Nederland). Ook zonder startkapitaal, met alleen een bescheiden maandelijkse inleg van 200, kan een spaarder na tien jaar 1707 euro extra verdienen door te kiezen voor een Europese bank.

Bij een groot startkapitaal (50.000 euro) en hoge maandelijkse inleg (1000 euro) loopt het voordeel na vijf jaar op tot 5403 euro. Bij het scenario met een looptijd van tien jaar, een startkapitaal van 25.000 euro en een maandelijkse inleg van 500 euro, bedraagt het verschil 8,58 procent van het totale eindkapitaal.

Ook mogelijk nadelen aan sparen in het buitenland

Er kunnen overigens ook ook nadelen kleven aan sparen in het buitenland. Zo waarschuwde onderzoeksbureau Money View dat tussentijds geld opnemen van een buitenlandse rekening niet altijd kosteloos kan als je geld voor langere tijd vastzet.

Bij een Nederlandse depositorekening is het vaak mogelijk om vroegtijdig kosteloos geld op te nemen als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Bij buitenlandse rekeningen zijn kosteloze opnames vaak niet mogelijk of krijg alleen je inleg terug en verlies je dus alle opgebouwde rente.

