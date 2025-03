Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze dingen werden duurder in februari

Het dagelijks leven is in februari gemiddeld 3,8 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Vooral voor vlees en brood- en graanproducten moet de portemonnee worden getrokken.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie liep daarmee op ten opzichte van de 3,3 procent in januari. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in februari met 1,1 procent, vergeleken met januari.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode kwam vorige maand uit op 3,5 procent. In januari was dat 3 procent. De inflatie in de eurozone nam af van 2,5 procent in januari naar 2,4 procent in februari.

➗ Europese vs. Nederlandse rekenmethode De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.

Voeding werd duurder

De prijzen van voeding zorgden in februari voor een stijging van de inflatie. Voedingsmiddelen waren vorige maand 3,8 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. In januari waren de voedingsprijzen 3,1 procent hoger. Ook recreatie, cultuur en woonproducten zoals meubels werden duurder.

De hogere prijzen van vlees en brood- en graanproducten waren de voornaamste boosdoeners. Volgens RTL Nieuws was vlees 6,1 procent duurder en brood en granen 3,3 procent. Olieën en vetten kostten 9 procent meer en melk, kaas en eieren waren in februari 3,6 procent duurder. Groenten en fruit stegen met met respectievelijk 1,4 procent en 1,9 procent minder hard.

ING-econoom Marten van Garderen zei vorige maand dat de prijzen in de supermarkt dit jaar nog harder stijgen dan in het verleden. Hij gaat uit van een stijging van een paar procent, waarbij het vooral gaat om voedsel. Begin dit jaar voorspelden de topmannen van Plus en Jumbo ook al dat de boodschappen fors duurder worden. Metro schreef vorig jaar al dat veel huishoudens moeite hebben met het betalen van de boodschappen.

Inflatie boven het gemiddelde

De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het gemiddelde van de eurozone. Met name bij voedingsmiddelen, dranken en tabak was in februari de prijsstijging op jaarbasis in Nederland groter dan gemiddeld in de eurozone. Zo werden voeding, dranken en tabak in Nederland vorige maand 7,4 procent duurder. Ter vergelijking: in het eurogebied was er een prijsstijging van 2,7 procent. Ook namen de prijzen van andere goederen en van diensten in Nederland in een jaar tijd rapper toe dan in de eurozone.

Wel is er door de hogere prijs van tabak een enigszins vertekend beeld ontstaan. In het streven naar een rookvrije generatie is de prijs van tabak de afgelopen jaren flink opgeschroefd. Wie niet rookt, heeft aanzienlijk minder last van de inflatie.

Ook plaatst het CBS een kanttekening bij het vergelijken tussen verschillende maanden in het seizoen. Er moet volgens het statistiekbureau rekening gehouden worden met de invloed van het seizoen. „Zo zijn bijvoorbeeld vliegtickets in vakantiemaanden duurder dan in maanden buiten het vakantieseizoen. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging.”

