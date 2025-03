Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit verdient OnlyFans-model Fabiola Volkers per maand

Fabiola Volkers werd voor een deel van Nederland een bekend tv-gezicht door Holland’s Next Top Model en Temptation Island VIPS. Nu is er door OnlyFans wat meer bekend dan alleen haar gezicht dat legt haar bepaald geen windeieren. Hoeveel ze ongeveer verdient, zie je in de video hierboven.

Voordat Fabiola Volkers (24) met OnlyFans flink geld ging pakken, startte zij vijf jaar geleden eerst een bescheiden muziekcarrière. Op YouTube en Instagram wist zij in de loop van de tijd meer dan een half miljoen volgers aan zich te binden. En later, in 2023, dook zij weer op televisie op in Echte Meisjes In De Jungle, het seizoen met ook Diva Brons en – vooral – de catfight tussen Louisa Janssen en Esmee Ipema.

Fabiola Volkers loopt maandelijks binnen

Onlangs schoof Fabiola Volkers aan bij Yoursafe Radio om onder meer te vertellen over haar werk als model op het platform OnlyFans. Onlangs heeft zij daardoor een tweede huis kunnen kopen. Presentator Max van den Broek vraagt haar wat OnlyFans per maand nou oplevert. Over wat zij op haar bankrekening steeds gestort krijgt, noemt Fabiola Volkers geen exact bedrag, maar: „Wat ik ervan kan kopen is een vrijstaand huis, met een grote tuin.” Van den Broek: „Dat gaat echt over tonnen.” Volkers: „Ik heb misschien wel een keer de miljoen aangeraakt. Maar ik betaal ook belasting, dan gaat de helft weer weg.” We hebben het hier dus over een maandelijks bedrag, als kleine reminder.

Knappe jongetjes

Fabiola Volkers bestrijdt dat de bezoekers van OnlyFans-pagina „vies, dik en lelijke mannetjes” zijn. „Nee, ik heb gewoon echt knappe jonge jongetjes. Van 22 en 18, knap en groot geschapen enzo.” In de video vertelt ze ook over vreemde verzoeken die ze krijgt (en wat haar weer extra geld oplevert).

