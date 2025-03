Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze dingen ga je in je portemonnee voelen vanwege Amerikaanse importtarieven

Het valt niet te ontkennen: de Amerikaanse economie heeft ook op onze Nederlandse economie invloed. President van de Verenigde Staten Donald Trump wil importheffingen voor Europa invoeren en bij sommige economen klinkt daarover wat vrees. Maar wat gaan we nou precies in onze portemonnee merken van de importtarieven? Je ziet het in bovenstaande video van Nieuws van de Dag.

Volgens Trump gaan de importheffingen zo’n 25 procent bedragen. Europese goederen die de VS binnengaan, worden dus zwaarder belast. ABN AMRO rekende uit dat een Amerikaans importtarief van 10 procent de economische groei in Nederland met 2 procent kan verlagen, en dat zou de Nederlanders concreet 500 euro per jaar kunnen kosten. Later klonken ook geluiden dat het allemaal wel mee zou vallen. Kenners van ING verwachten dat ongeveer 7 procent van de export direct geraakt kan worden door eventuele Amerikaanse heffingen.

