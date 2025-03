Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Mijn collega gaat er met mijn ideeën vandoor, moet ik er iets van zeggen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Maartje (34) merkt dat haar collega telkens met haar ideeën aan de haal gaat, maar ze vraagt zich af of ze daar wel iets van kan – of moet – zeggen.

„Ik werk inmiddels ruim vier jaar op dezelfde afdeling, en ik durf best te zeggen dat ik mijn vak goed beheers. In brainstorms ben ik vaak degene die snel verbanden legt, met creatieve oplossingen komt en ideeën inbrengt waar anderen op voortborduren. Ik hou ervan om te sparren – samenwerken levert nu eenmaal het beste resultaat op. Maar de laatste tijd is er iets aan de hand dat me steeds meer begint te frustreren.

‘Ik herken mijn eigen werk niet meer terug’

Mijn collega Thomas (38) is een van die types die nét iets beter weet hoe hij zichzelf moet verkopen. Hij is charmant, vlot, en weet precies wanneer hij iets moet zeggen om indruk te maken. Alleen… het zijn vaak míjn ideeën die hij dan naar voren schuift. Niet letterlijk gekopieerd, woord voor woord, maar ik herken mijn input tot in de details.

Afgelopen week nog: ik opperde in een informeel overleg hoe we een bepaalde klant op een creatieve manier konden benaderen. Twee dagen later bracht Thomas exact dat idee in tijdens de teammeeting – als zijn eigen voorstel. En natuurlijk kreeg híj de complimenten van onze leidinggevende.

Dilemma: aankaarten of doorslikken?

Dit is inmiddels meerdere keren gebeurd, en ik begin me af te vragen of ik het moet laten gaan of er iets van moet zeggen. Maar eerlijk? Ik durf het bijna niet. Het voelt kinderachtig om aan te kaarten dat iemand ‘mijn idee heeft gestolen’, zeker als ik het niet kan bewijzen. En Thomas is geliefd in het team. Ik ben bang dat het op mezelf terugkaatst – dat ík dan de jaloerse, overgevoelige collega ben die het niet kan hebben.

Tegelijkertijd knaagt het aan me. Ik doe mijn best, denk mee, en dan loopt iemand anders met de eer weg. Ik wil opkomen voor mezelf, maar ik wil ook professioneel blijven. Moet ik het bespreken met hem, onder vier ogen? Of met mijn leidinggevende? Of moet ik gewoon zorgen dat ik voortaan áltijd mijn ideeën op papier zet, in een mailtje bijvoorbeeld, zodat het duidelijk is waar het vandaan komt? Wat zouden jullie doen in mijn situatie? Moet ik het aankaarten of het laten gaan en manieren vinden om mezelf beter te positioneren?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Noor (25), die steeds meer moeite heeft met haar schoonouders, maar ze niet kan blijven vermijden.

Hazel vraagt zich af of Noor het begrip ‘gesprek’ kent. „Toen je schoonouders hun opmerkingen maakten, heb je daar blijkbaar jouw visie niet tegenover gesteld. Het is niet te laat om er een volgende keer op terug te komen, in plaats van hen te ontwijken. Je kunt het gewoon oneens zijn met elkaar toch? En misschien groeien jullie standpunten wel naar elkaar toe. Klagen en niks doen, is niks veranderen. Daar komt niemand verder mee.”

Vickie denkt dat ze eerst een goed gesprek moet voeren met haar partner, over wat zijn zienswijze is en hoe hij er werkelijk in staat. „Misschien valt de appel niet ver van de boom. Zo niet, zal hij voor jou op moeten komen naar zijn ouders en duidelijke taal moeten spreken.”

Damian begrijpt niet dat Noors vriend meelachte om een seksistische grap. „Bah, hoe kun je daar nou serieus mee zijn? Dat gaat niets worden. Of jullie gaan binnen een jaar uit elkaar of over twintig jaar, maar het gaat gebeuren. Met zo iemand wil je liever geen kinderen krijgen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

