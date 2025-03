Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Is ‘cash stuffing’ dé manier om minder geld uit te geven? Dit houdt de methode in

Bij het ontvangen van je salaris lijkt het misschien genoeg om de maand door te komen, maar aan het eind van de maand blijkt er vaak minder over dan je dacht. Hoe voorkom je dat je geld sneller verdwijnt dan je wilt? ‘Cash stuffing’ kan misschien wel dé oplossing zijn. Bij deze besparingsmethode verdeel je fysiek geld in enveloppen of potjes voor verschillende uitgaven, waardoor je je budget beter kunt beheren en bewuster met je geld omgaat.

‘Cash stuffing’ is een makkelijke manier om bewuster met je uitgaven om te gaan. Je ziet de ‘ouderwetse’ methode steeds vaker op sociale media voorbijkomen, maar hoe werkt het precies en hoe kun je er uiteindelijk geld mee overhouden?

Enveloppen of portemonnees

‘Cash stuffing’ is een traditionele budgetteermethode waarbij je contant geld verdeelt over verschillende categorieën. In plaats van alles digitaal bij te houden, wordt fysiek geld toegewezen aan specifieke uitgaven door middel van enveloppen of bijvoorbeeld aparte portemonnees.

Voorbeelden van budgetcategorieën kunnen zijn: boodschappen, uitjes, winkelen, huishouden & drogisterij, uit eten, cadeaus en spaardoelen, zoals een vakantie of noodgevallen.

Het principe is eenvoudig: op = op. Zodra het geld in een categorie op is, kun je niet meer uitgeven totdat je de volgende maand of periode begint. De belangrijkste regel van ‘cash stuffing’ is dat je geen geld mag verplaatsen van het ene naar het andere envelopje. Als het geld voor een bepaalde categorie op is, is dat een signaal om te wachten tot de volgende maand of een bewuste keuze te maken om elders te besparen. Daarom is het ook een perfecte manier om minder impulsieve uitgaven te doen.

Hoe begin je ermee?

Om met ‘cash stuffing’ te beginnen, kun je het beste wachten tot het begin van de maand. Zodra je je loon ontvangt, haal je een bepaald bedrag in contanten. Dit moet niet al je geld zijn, want je hebt ook bedragen nodig voor automatische incasso’s en vaste kosten. Kies bij het starten met ‘cash stuffing’ de uitgaven waarbij jij het gevoel hebt dat je er te veel aan uitgeeft, zodat je hier meer controle over krijgt.

Je verdeelt het contante geld over verschillende categorieën die voor jou werken. Dan bepaal je het budget voor elke categorie. Je zou het kunnen baseren op de bankafschriften van eerdere maanden, of je maakt overzicht van je vaste lasten en inkomsten. Dan kom je vervolgens uit op een stapeltje envelopjes, die je ergens veilig opbergt, of bijvoorbeeld in een tas stopt. Je kunt ook kiezen voor een boekje met verschillende mapjes, of portemonnees. Doe aan het einde van de maand een tweede controle: noteer dan hoeveel geld je nog over hebt in elke categorie en wijs het geld volgende maand op basis daarvan toe.

Het zou ervoor moeten zorgen dat je veel bewuster bent van wat je uitgeeft en dat je je daadwerkelijk aan je budget houdt, in plaats van tóch dat drankje te doen of die broek te kopen. Want als je envelop al leeg is, weet je eigenlijk al dat je ‘te veel’ hebt uitgegeven aan deze categorie die maand.

Voor- en nadelen

Met ‘cash stuffing’ geef je op een totaal andere manier geld uit dan wanneer je alleen je bankrekening bekijkt, wat vaak overzichtelijker aanvoelt. Je verdeelt je geld fysiek in enveloppen of potjes, wat niet alleen een creatief proces is, maar ook zorgt voor meer betrokkenheid bij je financiën. Het kan ook een motiverend effect hebben, omdat je dagelijks je overgebleven budget ziet. Door uitgaven letterlijk te zien en voelen, ontstaat misschien wel meer grip op je budget.

Een valkuil is dat mensen een te laag budget kunnen opstellen, waardoor ze hun grenzen steeds weer moeten verleggen. Een ander onhandig punt is dat het rondlopen, of het bewaren van veel contant geld niet zo veilig kan aanvoelen. Maar ook het verzinnen van een goede verstopplek kan er juist voor zorgen dat je zelf vergeet waar je geld ligt.

Reacties