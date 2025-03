Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Altijd een 4-urige werkdag volgens Giel voor velen mogelijk: ‘Parttime is het nieuwe fulltime’

Giel Boes vond het na twee burn-outs welletjes. Dat fulltime werken moest maar eens een 4-urige werkdag worden, vond de dertiger uit Eindhoven 2,5 tot 3 jaar geleden. Vroeger had hij zich dat nooit kunnen voorstellen, maar nood breekt wet. Hij zocht uit hoe zijn leven er anders (productiever met minder tijdverlies) uit kon zien en hij flikte het. Dat heeft hij nu met talloze tips ook voor anderen opgeschreven in In 10 stappen elke middag vrij.

Boes is een spreker, (online) trainer bij Tijdbazen.nl, schrijver en – zoals hij het zelf noemt – ‘hyperactief bomenplanter’. Met zijn boek over een 4-urige werkdag hoeft hij dan ook niet rijk te worden. Een deel van de opbrengst gaat naar het planten van bomen via zijn stichting (zie kader). De Brabander beleeft sinds zijn grote stap veel meer (werk)geluk en daarvan mag de wereld van hem een stukje meeprofiteren. Metro sprak Giel Boes in 2022 al eens toen hij zich inzette voor het klimaat. Hij haalde toen geld op door tien dagen stil te zijn („voor iemand als ik was dat nogal wat”).

Werknemers worden massaal afgerekend op uren en niet op resultaat.

4-urige werkdag kan niet voor iedereen

Een disclaimer: de schrijver weet natuurlijk dat In 10 stappen elke middag vrij lang niet voor elk beroep kan gelden. Een verpleegkundige in het ziekenhuis bijvoorbeeld, kan op stel en sprong niet zomaar een 4-urige werkdag instellen. Giel Boes: „Bij een groot deel van vooral de digitale beroepen kan dat wel. We hebben het dan over 4 miljoen Nederlanders, waarvan er 760.000 kampen met burn-outklachten. Maar mensen in loondienst kunnen ook echt wel wat vrijheid gebruiken. En ja, de hypotheek moet betaald. Werknemers worden echter massaal afgerekend op uren en niet op resultaat. Daar valt wat te halen. Er zijn al bazen die tegen freelancers zeggen: ‘Of je er nou 20 of 60 uur over doet, als het maar klaar is’. Als iemand die een zwembadcomplex bijhoudt en voor 30 uur wordt betaald, maar hoort dat hij mag werken tot het klaar is, dan houdt hij voortaan misschien wel 10 uur vrije tijd over.”

Als Metro Boes spreekt, is hij tijdelijk een digitale nomade in Spanje, waar hij reist, werkt en leeft en dan vooral „van dag tot dag”. Daar komt hij weer even op adem. Sinds hij weet dat één op de vijf werkenden met een burn-out kampt (cijfers van het CBS, TNO en CNV), vindt hij dat veel meer mensen dat zouden moeten doen. Resultaat boeken in minder tijd door anders en no-nonsense te werken, is zijn idee. „Ik daag het bedrijfsleven uit. Geef je werknemers één middag per week betaald vrij. Of dat nou is om voor je zieke moeder te zorgen of om gewoon leuke dingen te doen, het gaat echt resultaat opleveren.” Boes’ uitdaging bestaat in ons land overigens al. Zo laat AFAS het personeel vier dagen werken voor vijf dagen loon. Het moet haast wel motiverend werken.

Met tips en opdrachten richting een 4-urige werkdag

In 10 stappen elke middag vrij staat boordevol tips, tools en praktische opdrachten om tot de gewenste 4-urige werkdag te komen. De Metro-verslaggever concludeert dat zóveel tips volgen praktisch misschien niet uitvoerbaar is en ondoenlijk om allemaal te onthouden, maar dat iedereen eruit kan pikken wat hem of haar van pas komt. De tien stappen van Giel Boes gaan over een doel bepalen, een kick-off voor je nieuwe leven plannen, focus optimaliseren, resultaatgericht werken, meetings ‘als een baas’ plannen, efficiënter e-mailen, delegeren, gezonde werkgewoontes en je zelfdiscipline een ‘Boest’ geven (de schrijver is wel van de woordgrapjes). Op de flap van zijn boek belooft hij veelzeggend: „Wees gewaarschuwd, voor je het weet heb jij straks ook elke middag vrij.”

De oermens was ook alleen ‘s morgens actief

„Altijd maar met je werk bezig zijn, 24/7 je smartphone bij de hand hebben en miljoenen pixels die dagelijks op je worden afgevuurd, dat is gewoon zwaar ongezond”, vindt Boes. Pessimisten over zijn idee van een 4-urige werkdag wijst hij graag op de oermens. „Ooit hadden we al elke middag vrij. Als oermens waren we circa 4 uur per dag bezig met het verzamelen van voedsel, jagen en gereedschappen maken. Dat deden we voornamelijk in de ochtend. De rest van de dag besteedden we aan eten, rusten en sociale praktijken.”

Natuurlijk leven we nu in heel andere tijden. „Maar”, vindt Boes, „je kunt nu eenmaal maar vier tot vijf uur per dag echt productief zijn. In de middag zit je meer als een zombie achter je computer. Je kunt dan heus wel wat doen, maar je effectiviteit en productie zijn een stuk lager. Je kunt beter met je team een boswandeling gaan maken. Voor wie de dag eens rustig begint met een collega bij de koffieautomaat: doe dat nou in de middag. ‘s Morgens ben je qua werk het productiefst.”

We zouden ook moeten slapen als een oermens trouwens. Dat helpt ook, vindt slaapexpert Merijn van de Laar. Maar dat is weer een ander verhaal.

🌳 Boek voor bomen Voor elk verkocht exemplaar van het boek over de 4-urige werkdag, wordt een boom geplant en één vierkante meter regenwoud beschermd. Giel Boes plant de bomen niet zelf, maar zamelt geld in met de ANBI Stichting Boes Bos. De missie van die stichting is één boom per Nederlander.

Maak jezelf slechts boekbaar voor meetings

Twee handige en voor velen belangrijke punten uit In 10 stappen elke middag vrij, zijn hoofdstukken over meetings en e-mail. Meetings die eeuwig duren zonder écht resultaat, we kennen ze vast allemaal. Giel Boes: „En dan zijn er al twaalf mails over die meeting over en weer gegaan. Ik ben zelf planbaar, je kunt me alleen op vaste dagen en tijden boeken voor reguliere afspraken. Ik werk daarbij met Calendly, maar ook Microsoft en Google hebben mogelijkheden om jezelf ‘boekbaar’ te maken. Wat ik doe: ik verstuur één enkel mailtje met een link, waarbij de andere partij kan zien wanneer ik beschikbaar ben. Annuleren en wijzigen kan via zo’n systeem ook. Het is net als een kaartje kopen voor een theater. Daarbij kun je ook kiezen uit een bepaalde voorstelling en datum. Het scheelt zóveel tijd.”

Je ligt thuis toch ook niet de hele dag voor de brievenbus te wachten tot de postbode er iets in gooit?

Giel Boes verbaast zich sowieso dat mensen op hun werk de hele dag met hun mail open zitten. „Je ligt thuis toch ook niet de hele dag voor de brievenbus te wachten tot de postbode er iets in gooit?” De schrijver pleit voor twee vaste momenten op de dag dat je je mails snel en effectief afwerkt („tak-tak-tak en klaar”). En dat je met de werkgever afspreekt dat er buiten kantoortijden niet wordt gemaild. Hij schreef over dat effectief mailen al een heel boek, met de grappige titel OMG-mail. Nog zo’n goeie tip: e-mail vanaf maar één apparaat.

CHILLEN voor een 4-urige werkdag

Nu we het toch over die eeuwige stroom e-mails hebben: CHILLEN is voor Boes het toverwoord. De C staat voor Chat via een chatprogramma als Teams of WhatsApp en niet via je mail. „E-mail is digitale post en eigenlijk eenrichtingsverkeer. Je ziet mensen ook telkens één zinnetje mailen, maar zo communiceren kun je beter via een chatprogramma doen. Om een 4-urige werkdag beter mogelijk te maken, staan de andere letters bijvoorbeeld voor Herlees je mail vóór verzenden, Inplannen op vaste tijden, Lees andermans mail goed door voor je antwoordt en Notificaties uitzetten.

Dan zijn er ook nog de mails die je krijgt met vragen als ‘hoe gaat het met je?’ en ‘heb je nog leuke dingen gedaan?’ Dat is uiteraard een vorm van beleefdheid en vindt Giel Boes een lastige om er goed advies over te geven. „Zelf mail ik geen vragen, maar doe ik stellend. ‘Hallo Erik, ik hoop dat het goed is met je.’ Omdat zulke mails vriendelijk zijn, kun je op z’n minst en lekker kort ‘HGG’ terugsturen, Het Gaat Goed.” Dan lachend: „En onderaan in een PS: ‘Je mag niet meer vragen hoe het met me gaat’ om er een beetje de draak mee te steken.”

Ook Giel Boes is niet perfect

Als je Boes op de man af vraagt of een 4-urige werkdag bij hem altijd lukt, is hij eerlijk: „Nee, ik ben niet perfect. Ik maak wel eens uitzonderingen voor bijvoorbeeld een interview of als ik op een bedrijf een lezing kan geven. Maar als het lukt kan ik de volgende dag dan wel minder doen hè? Voor mijn bomenstichting ben ik ook weleens te druk. Dat is vrijwilligerswerk, maar het blijft wel werk.”

Ik heb nu liever 1 miljoen bomen, dan 1 miljoen euro.

Het niet perfect zijn maakte hij al eens mee toen hij zich een slag in de rondte werkte en op weg was om misschien wel miljonair te worden. „Dat laatste is door omstandigheden helemaal mis gegaan, maar ik ben nu veel gelukkiger als ik meer tijd overhoud en anderen kan inspireren. Ik heb nu liever 1 miljoen bomen, dan 1 miljoen euro.”

Giel Boes besluit: „Er wordt me tegenwoordig soms voorgehouden dat er grote tekorten zijn op de arbeidsmarkt en dat het er met een 4-urige werkdag niet beter op wordt. En dat er veel meer mensen fulltime zouden moeten werken. Maar daar gaat het nou net om: effectiever zijn. Wat mij betreft is parttime juist het nieuwe fulltime. Het doet me pijn als er weer eens iemand uit mijn omgeving een burn-out krijgt. We hoeven ook niet allemaal vier keer per jaar op vakantie en drie tv’s te hebben. Iets minder kapitalistisch leven met z’n allen is sowieso een goed idee. Want weet je? Dan hoeven we minder te werken…”

Meer informatie over Giel Boes, zijn boeken en het spreken en geven van trainingen lees je hier. Daar vind je ook informatie over de nieuwe training – een pilot – ‘In 10 Weken Elke Middag Vrij’.

