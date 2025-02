Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Workaholics kijken sneller weg bij misstanden op de werkvloer, zo blijkt uit nieuw onderzoek

Rusten? Dat blijkt voor veel mensen nog aardig lastig. Al helemaal voor workaholics. Maar wie altijd alleen maar doorgaat, loopt niet alleen zichzelf voorbij, maar ook de moraal sneuvelt. Nieuw onderzoek wijst uit dat workaholics hun ethische kompas kwijtraken.

En dat heeft gevolgen, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de werkvloer.

Workaholics minder bezig met wat wel en niet kan

Voor het onderzoek ondervroegen onderzoekers van Aston University en de Universiteit van Leipzig ruim 1500 Italiaanse en Britse werknemers. Fanatieke werkers, die zichzelf constant onder druk zetten om nóg harder te gaan, houden zich minder bezig met wat wel en niet kan. Ze corrigeren zichzelf nauwelijks op ethisch vlak en kijken sneller de andere kant op bij misstanden op de werkvloer.

Volgens de onderzoekers heeft dat alles te maken met het psychologische concept ‘morele ontkoppeling’. Dat heeft alles te maken met morele ontkoppeling, een concept uit de psychologie. Normaal gesproken zorgen persoonlijke en sociale normen ervoor dat we ethisch handelen. Maar wie geobsedeerd is door werk, neemt steeds minder tijd om bij die normen stil te staan. Het stemmetje in je hoofd dat zegt ‘hé, dit is niet oké’? Dat zet een workaholic op mute.

Onethisch gedrag normaliseren

Niet alleen de werkverslaving zelf, maar ook de bedrijfscultuur bepaalt hoe ver iemand daarin gaat. In een werkomgeving waar vooral winst en resultaten tellen, sluiten workaholics zich nog sneller af voor ethische kwesties.

Volgens organisatiepsycholoog Roberta Fida zien we een werkverslaving vaak als een „teken van toewijding”. „Maar het heeft enorme gevolgen. Workaholics koppelen zich los van hun morele normen en gaan onethisch gedrag normaliseren.”

Bedrijven – en mensen – moeten daarom volgens de onderzoekers af van de mindset dat overwerken en constante prestatiedruk positieve dingen zijn. „Workaholics praten hun gedrag goed, maar daardoor blijven problemen zoals onethisch leiderschap of veiligheidsrisico’s onder de radar”, vindt onderzoeker Michael Knoll.

