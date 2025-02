Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wordt het Beethoven of toch ijsvogel bij waterval op de toekomstige eurobiljetten?

Wordt het componist Ludwig van Beethoven of een ijsvogel bij een waterval op het 10 eurobiljet? Dat is nog even afwachten. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gisteren wel de motieven voor de toekomstige eurobiljetten bekendgemaakt.

Deze zijn gebaseerd op de door Europeanen gekozen thema’s Europese cultuur en rivieren en vogels.

Ontwerpwedstrijd voor de toekomstige eurobiljetten

Een definitief besluit over welke van de twee thema’s het wordt, neemt de ECB naar verwachting pas volgend jaar. Dit jaar schrijft de centrale bank een ontwerpwedstrijd uit voor de nieuwe motieven.

Voor het thema Europese cultuur staan verschillende onderwerpen centraal. Daaraan zijn bekende historische personen uit de eurozone en bepaalde scènes gekoppeld. Het 100 eurobiljet staat bijvoorbeeld in het teken van musea en tentoonstellingen. Op de voorzijde hiervan moet alleskunner Leonardo da Vinci komen te staan.

Voor de scène op de achterzijde geeft de ECB ontwerpers een vrij concrete omschrijving mee: „Volwassenen en kinderen bewonderen een aantal voorbeelden van straatkunst, hedendaagse kunst enzovoort.”

Gebaseerd op water

De onderwerpen voor het thema rivieren en vogels zijn gebaseerd op water. Net als bij het andere thema worden ook op deze biljetten scènes afgebeeld, nu in combinatie met vogels. Het onderwerp van het 50 eurobiljet is bijvoorbeeld ‘riviermeander’. Op de voorzijde daarvan moet een witte ooievaar komen „boven een rivier die zich door een niet-ingesloten vallei slingert”. Op de achterzijde van deze serie biljetten moeten ontwerpers gebouwen van Europese instellingen afbeelden. In het geval van het 50 eurobiljet is dat het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Andere personen op de biljetten zijn onder meer operazangeres Maria Callas (5 euro), wetenschapper Marie Curie (20 euro) en vredesactivist Bertha von Suttner (200 euro). Voor de vogels is verder bijvoorbeeld gekozen voor de rotskruiper (5 euro), de kluut (100 euro) en de jan-van-gent (200 euro).

Enquête onder de eurolanden voor de eurobiljetten

De ECB maakte in 2023 de thema’s al bekend. Dat gebeurde na een enquête onder inwoners van de eurolanden. Nadat de ECB een definitieve keuze heeft gemaakt, zal het volgens de centrale bank nog enkele jaren duren voordat betaald kan worden met een rotskruiper dan wel Callas.

Vorige Volgende

Reacties