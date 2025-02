Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mogen winkels contant geld weigeren?

We zien steeds minder contant geld om ons heen. Bij sommige winkels mag je zelfs alleen nog maar met je pinpas afrekenen. Mag dat eigenlijk wel?

Steeds minder Nederlanders hebben fysiek munt- en briefgeld op zak. De vraag of contant geld verdwijnt, doemt dan ook steeds vaker op.

In 2023 klonken er zorgen vanuit de De Nederlandsche Bank (DNB), dat er in te veel winkels geen contant geld meer wordt aangenomen. Vorig jaar bleek dat het aantal winkeliers en dienstverleners dat cash accepteert, onveranderd is gebleven. Volgens onderzoek van DNB stuitte maar slechts vier procent van de mensen bij Nederlandse winkels op een pin-only bordje.

Mogen winkels contant geld weigeren?

Door naar de vraag of dat mag. Het korte antwoord: ja. De winkelier is vrij om wettige betaalmiddelen te weigeren. Dat houdt in dat ze contant geld, maar ook een pinpas of een creditcard niet hoeven te accepteren. De winkelier is wél verplicht om te laten weten welke betaalmiddelen ze niet accepteren, bijvoorbeeld met een raam- of kassasticker. Als je met contant geld wilt betalen en dat niet wordt geaccepteerd, moet dat dus wel zijn aangegeven.

Ook welk contant geld winkeliers wel of niet accepteren, mogen ze zelf weten. Veel winkels accepteren 1 of 2 eurocenten vaak niet, ondanks dat dit nog steeds wettige betaalmiddelen zijn. De meeste winkels ronden contante bedragen namelijk af. Omdat de Nederlandsche Bank ook al een tijdje geen 1 en 2 cent-munten meer slaat, zijn deze zo goed als verdwenen.

Winkels kunnen soms ook hoge biljetten, bijvoorbeeld van 100 euro, niet accepteren vanuit veiligheidsoogpunt. Dat mag allemaal. Het kabinet schrijft dus niet voor of een winkelier contant geld accepteert, maar moedigt ze naar eigen zeggen wel aan dat te doen.

💶 Hoe afhankelijk is Nederland van contant geld? Uit onderzoek van spaarplatform Raisin blijkt dat Nederland het minst afhankelijk is van cash als het gaat om de tien grootste economieën van de Eurozone.

Hetzelfde geldt overigens voor beschadigd geld: de keuze ligt bij de winkelier. In principe mag je nog met beschadigd geld betalen als je meer dan de helft van het biljet nog hebt. Je kunt het dan in ieder geval inwisselen bij het kantoor van DNB. Maar een winkelier mag beschadigd geld wél weigeren. Ook als de schade beperkt is, zijn zij vrij om daarin hun eigen beslissing te maken. Andersom mag jij beschadigd geld van winkeliers ook weigeren.

Reacties