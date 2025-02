Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vriendschappen op het werk zorgen voor betere resultaten, dit is waarom

Krijg jij weleens op je kop van de baas als je net te lang bij de koffieautomaat staat met die ene collega? Dat is niet zo’n slimme zet van je leidinggevende, want vriendschappen op het werk zorgen er juist voor dat we meer ons best doen en dat we meer tevreden zijn met onze baan. Dus ook voor bedrijven zelf heeft een ‘werk-bestie’ veel voordelen.

Dat het leuker is om ergens te werken als je je collega’s aardig vindt of misschien wel vrienden met ze bent, dat is geen geheim. Maar uit recent onderzoek van Flexas.com blijkt dus ook dat er voor bedrijven voordelen zitten aan vriendschappen tussen werknemers.

We werken langer en zijn productiever door vriendschap op werk

Uit het onderzoek bleek dat werknemers die een hechte band hebben met hun collega’s, langer op kantoor blijven, meer netwerken en vaak productiever zijn. Dat komt mede omdat deze mensen zich meer betrokken voelen bij hun werk. Ze zijn meer bereid om collega’s te helpen en ook managers profiteren hiervan. Positieve sociale interactie zorgt er namelijk voor dat de samenwerking soepeler verloopt.

Daarnaast kunnen vriendschappen op de werkvloer de teamcultuur versterken en kan het zorgen voor minder personeelsverloop. Onlangs schreef Metro nog over het belang van teamuitjes (en waarom je je baas moet overtuigen er een te organiseren).

Veel bedrijven kampen met een personeelstekort – dat werd in de kinderopvang onlangs pijnlijk duidelijk – en dus kan een goede werksfeer het verschil maken voor een sollicitant. Dankzij vriendschappen op de werkvloer verloopt onboarding daarnaast soepeler, omdat nieuwe medewerkers sneller hun weg vinden dankzij het onderlinge contact tussen collega’s. Voor organisaties kan het dus slim zijn om te investeren in een aantrekkelijke werkplek en een goede sfeer, om zo sollicitanten te trekken.

Thuiswerken kan band verzwakken

Vooral jonge medewerkers werken liever op kantoor dan thuis, blijkt uit het onderzoek. Dat kan komen door kleinere woonruimtes, omdat zij mogelijk samenwonen met huisgenoten of door de behoefte aan sociale interactie. Ook expats hebben voorkeur voor een fysieke werkplek, zo kunnen zij op werk- en privégebied waardevolle connecties leggen. Voor veel mensen is hun kantoor dus ook een plek om vriendschappen te onderbouwen en onderhouden.

Als werknemers veel thuiswerken, kan de onderlinge band verzwakken. Een gevolg kan zijn dat de samenwerking stroever verloopt en er minder steun en saamhorigheid is. Het kan voor werkgevers dus voordelig zijn om vriendschappen op de werkvloer juist te stimuleren. Zo creëer je een sterker team en heb je kans om zelfs betere bedrijfsresultaten te zien.

