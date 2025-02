Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel vakantiegeld krijg je in 2025

Voor de meesten duurt het nog een paar maanden voordat ze vakantiegeld ontvangen. Hoe hoog is het dit jaar, en wie hebben er allemaal recht op?

Officieel heet het vakantiebijslag, maar in de volksmond wordt het doorgaans vakantiegeld genoemd. Vakantiegeld gebruik je om mee op vakantie te gaan, zou je denken. Maar een op de tien Nederlanders denkt daar anders over. Zij gebruiken het om hun vaste lasten te betalen, bleek eerder uit onderzoek van prijsvergelijker Pricewise. En een vijfde van de Nederlanders is niet tevreden met de hoogte van het vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld krijg je in 2025?

Als je in loondienst bent, heb je recht op minimaal 8 procent van het brutojaarsalaris van het afgelopen jaar (van 1 juni vorig jaar tot 1 juni van het huidige jaar). Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar. Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee.  

Over je vakantiegeld moet je belasting betalen. Hoeveel, hangt af van de hoogte van je inkomen. Het belastingtarief tot 38.441 euro is 35,82 procent, van 38.441 euro tot en met 76.817 euro is het belastingtarief 37,48 procent en vanaf 76.817 euro is het 49,5 procent. 

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting kan de belasting verlagen. Vanaf een bepaald inkomen gaan de heffingskortingen omlaag. Zie hieronder een voorbeeld in de tabel van Nibud. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het bruto maandloon de afgelopen twaalf maanden hetzelfde was. 

Bruto maandloon Bruto vakantiegeld Netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting Netto vakantiegeld met loonheffingskorting 1500 1440 900 1350 2000 1920 1200 1250 2500 2400 1500 1400 3000 2880 1800 1650 3500 3360 2100 1650 4000 3840 2400 1900 4500 4320 2700 2100 Bron: Nibud

Bij uitkering en AOW 

Ook als je een uitkering ontvangt, heb je recht op de vakantietoeslag. De uitkeringsinstantie spaart voor jou het vakantiegeld op. Het percentage hangt af wat voor uitkering je ontvangt. Van een bijstandsuitkering wordt 5 procent van het nettobedrag opzijgezet voor de vakantietoeslag. Ook mensen met een AOW bouwen automatisch vakantiegeld op, hierbij gaat het om een vast bedrag. 

ūüí∂ Krijg je vakantiegeld als je ziek bent?¬† Als je ziek bent, loopt de opbouw van je vakantiegeld ‚Äėgewoon‚Äô door. Maar let wel: als je loon lager was door ziekte of verlof, betaal je vakantiegeld over dat lagere loon.¬†

Is vakantiegeld verplicht? 

In een cao kan staan dat er geen recht is op vakantiebijslag, maar je moet dan wel minstens 108 procent van het minimumloon ontvangen. Verdien je drie keer het minimumloon? Dan kan je werkgever schriftelijk met je overeenkomen dat je geen of minder vakantiegeld krijgt. 

Uitbetaling vindt minstens één keer per jaar plaats, meestal in mei of juni. Maar het kan ook maandelijks worden uitgekeerd. Dit is meestal het geval bij uitzendkrachten en jongeren met een bijbaan, en soms kunnen werknemers er zelf voor kiezen. Nibud adviseert om dit niet te doen, omdat uit onderzoek blijkt dat mensen die het vakantiegeld één keer per jaar ontvangen, het bewuster besteden. 

Reacties