Dit is het gemiddelde uurtarief van hoogopgeleide zzp’ers

Ben je zzp’er en vraag je je af of je een goed tarief rekent? Of overweeg je om als zelfstandige aan de slag te gaan? Dan is het handig om te weten wat je kunt verdienen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het gemiddelde uurtarief van een hoogopgeleide zzp’er in 2024 op 99,65 euro lag.

Klinkt goed misschien, maar let op: de stijging van die tarieven bleef flink achter als je het vergelijkt met de cao-loonstijgingen.

Stijging van de uurtarieven

Waar werknemers in loondienst een gemiddelde cao-loonsverhoging van 6,6 procent zagen, gingen de uurtarieven van hoogopgeleide zzp’ers met slechts 3,6 procent omhoog. Dit blijkt uit de Talent Monitor van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-tech dienstverlener HeadFirst Group. Ter vergelijking: praktisch geschoolde zzp’ers zagen hun tarief met 6,5 procent stijgen, bijna net zoveel als werknemers in loondienst.

Volgens arbeidsmarktexpert Geert-Jan Waasdorp heeft die beperkte stijging meerdere oorzaken. „De vraag naar zzp’ers krimpt licht, terwijl het aanbod groeit. Daarnaast speelt de dalende inflatie een rol, net als de onzekerheid rondom de handhaving van de wet DBA.”

Wet DBA Door het einde van het zogeheten handhavingsmoratorium van de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), die al sinds 2016 geldt, lopen werkgevers meer risico’s met zzp’ers. Maar hoe de Belastingdienst precies gaat handhaven is nog steeds onduidelijk. Het gaat hierbij om de handhaving op een verkapt dienstverband, waarbij een freelancer eigenlijk in dienst is, maar een bedrijf de benodigde belastingen niet betaalt.

Voor komend jaar wordt verwacht dat de tarieven nog minder hard stijgen: tussen de 1 en 1,5 procent. Dat betekent dat veel zelfstandigen er minder op vooruitgaan dan hun collega’s in loondienst.

Vraag naar zzp’ers blijft groot

Toch blijft de vraag naar flexibel talent groot. Een gemiddelde zzp’er wordt zestien keer per jaar benaderd voor een nieuwe opdracht, wat laat zien dat zelfstandigen nog altijd in trek zijn.

Volgens Marion van Happen, CEO van HeadFirst Group, houdt dat de markt in beweging. „Zzp’ers kiezen nog steeds bewust voor vrijheid en flexibiliteit, ondanks de onzekerheid rondom wetgeving. Bedrijven die hoogopgeleid talent willen binnenhalen, moeten inspelen op deze flexibele arbeidsmarkt.”

