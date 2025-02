Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bij deze supermarkt scoor je dit jaar het goedkoopst je boodschappen

(Te) dure boodschappen: in Nederland raken we er maar niet over uitgepraat. Maar naar welke supermarkt kun je nu het beste gaan, als je een beetje op je geld wil letten?

Televisieprogramma KASSA zocht het uit en deed boodschappen bij de zes grootste supermarkten van Nederland om de prijzen te vergelijken. 

Boodschappen doen bij zes supermarkten 

KASSA ging met een boodschappenlijstje, met daarop de ‚Äėalledaagse‚Äô producten zoals fruit, pasta, thee en wasmiddel, langs zes verschillende supermarkten in Haarlem. In totaal stonden er 37 producten op de boodschappenlijst.¬†

De boodschappen werden gedaan bij Aldi, Dirk, Lidl, Jumbo, Plus en Albert Heijn. Alle boodschappen werden gedaan op dezelfde dag en in dezelfde plaats om een zo’n eerlijk mogelijke vergelijking te kunnen maken. 

Aldi het goedkoopst, Albert Heijn het duurst  

En waar was KASSA nu het goedkoopst uit? Het antwoord zal je misschien niet verbazen: bij de Aldi. Daar kostten de producten 63,68 euro, terwijl hetzelfde aantal producten bij Albert Heijn 74,45 euro kostte. Ruim 10 euro méér dus. 

Aldi 63,68 euro

Dirk 64,05 euro

Lidl 64,39 euro

Jumbo 72,94 euro

Plus 73,80 euro

Albert Heijn 74,45 euro

Uitslag niet verrassend

De uitslag van de test verbaast retailkenner Paul Moers niet: ‚ÄěAlbert Heijn en Plus zijn gewoon de duurste supermarkten‚ÄĚ, concludeert hij. ‚ÄěDe AH heeft alleen wel betere aanbiedingen. Als die waren meegenomen in de peiling, was Plus als duurste uit de bus gekomen.‚Ä̬†

Dat Jumbo op de derde plek is beland, is voor de retailkenner ook geen verrassing. ‚ÄěJumbo heeft 150 miljoen euro gestoken in het goedkoper maken van zijn assortiment.‚ÄĚ

Maar alle supermarkten verkeren momenteel in ‚Äěbijzonder‚ÄĚ zwaar weer. ‚ÄěDe Aldi, Plus en Jumbo hebben het vreselijk moeilijk. Het is vallen of opstaan. De A-merken verdienen goud geld, terwijl de supermarkten bijna niet meer verdienen. Het is wachten tot de eerste keten omvalt.‚ÄĚ

Boodschappen doen in het buitenland 

Maar wie echt geld wil besparen, kan toch nog steeds het beste een bezoek brengen aan een van onze buurlanden. Zélfs als je in Midden-Nederland woont, zo concludeerde Amber Kortzorg eind vorige maand in Renze.  

‚ÄěNederland heeft een aanbiedingscultuur, in supermarkten en drogisterijen vliegen de 1+1‚Äôs je om de oren of zie je 25 procent korting. Dat hebben we meegewogen. Zelfs als je de aanbiedingen meerekent, ben je in Duitsland nog steeds goedkoper uit. Als je vanuit Utrecht met een middenklasse-benzineauto rijdt, ben je nog steeds goedkoper uit als je in Duitsland je boodschappen gaat doen.‚ÄĚ

Vorige Volgende

Reacties