Waarom zijn de spaarrentes in Nederland zo laag?

Waarom zijn de spaarrentes in Nederland zoveel lager dan in andere Europese landen? Tv-programma Radar deed hier onderzoek naar.

68 procent van de Nederlanders is nog nooit overgestapt naar een andere bank. Vooral 55-plussers houden vast aan hun eigen bank, jongeren kiezen sneller voor sparen in het buitenland. En dat loont, blijkt nu weer.

Hierom blijft de spaarrente in Nederland achter

Volgens Radar blijft de spaarrente achter in vergelijking met andere Europese landen door de beperkte concurrentie tussen banken. ING, Rabobank en ABN Amro zijn zo dominant op de spaarmarkt, dat er weinig reden is om de spaarrente te verhogen.

Bij deze banken is de spaarrente 1,5 tot 1,7 procent. Kleinere Nederlandse banken geven rond de 2 procent rente. In het buitenland lopen de rentes op tot rond de 3 procent. Daar is het marktaandeel verspreid over meer banken.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van ACM, vertelt in het programma: „Wij hebben onderzocht hoe de concurrentie op de spaarmarkt werkt en we maken ons daar zorgen over. Drie banken domineren de spaarmarkt, waardoor er weinig keuze voor consumenten is. Die banken doen niet iets wat verboden is, ze maken alleen gebruik van de situatie dat er weinig concurrente is. Voor de consument is het gevolg dat hij minder geld op zijn spaarrekening krijgt dan hij zou krijgen in een situatie van goede concurrentie.”

ACM kan op dit moment de bevindingen van gebrekkige concurrentie melden bij de wetgever, maar kan niet ingrijpen op de spaarmarkt. Dat is aan de politiek. Snoep hoopt dat daar verandering in komt.

Meer spaarders over de grens

Steeds meer Nederlanders sparen door de lage rente over de grens. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het Nederlandse spaartegoed in het buitenland de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld.

Er zijn een aantal Nederlandse platforms, denk aan Independer en Geld.nl, waarop je kunt sparen in het buitenland. Je opent een spaarrekening of termijndeposito, zonder dat je fysiek aanwezig bent.

Is je spaargels dan wel veilig? In het kort: ja. Binnen de Europese Unie geldt het depositogarantiestelsel. Dat houdt in tegoeden tot 100.000 euro per persoon per bank beschermd zijn, óók als de bank op de fles gaat.

Ook nadelen aan sparen in het buitenland

Let wel: er zijn ook nadelen aan sparen in het buitenland. Zo waarschuwde onderzoeksbureau Money View dat tussentijds geld opnemen van een buitenlandse rekening niet altijd kosteloos kan als je geld voor langere tijd vastzet.

Bij een Nederlandse depositorekening is het vaak mogelijk om vroegtijdig kosteloos geld op te nemen als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Bij buitenlandse rekeningen zijn kosteloze opnames vaak niet mogelijk of krijg alleen je inleg terug en verlies je dus alle opgebouwde rente.

