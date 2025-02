Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Voor onze bruiloft moeten we financiële keuzes maken’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Aisha, die dit jaar gaat trouwen, maar daarvoor wel financiële keuzes moet maken.

Naam: Aisha (27)

Beroep: receptionist

Netto maandsalaris: 2300 euro

Woonsituatie: samenwonend in een huurhuis



De Spaarrekening van Aisha

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 10.000 euro op.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Ik ben er trots op. Toen mijn vriend en ik een relatie kregen, zeiden we: laten we maandelijks allebei een bedrag opzij zetten. We zijn geen grootverdieners en die vaste lasten hakken er elke maand ook weer in, maar dit spaarpotje was dan van ons samen. We besloten per persoon 125 euro per maand te sparen. Ruim tweeënhalf jaar later resulteert dat in een spaarpot van 10.000 euro. Ik vind dat een hoog bedrag en supervet dat wij dat gewoon voor elkaar hebben gekregen.”

Hebben jullie ook een specifiek spaardoel?

„Niet toen we begonnen met sparen. Het was gewoon een bedrag voor later, een appeltje voor de dorst. Maar afgelopen kerst vroeg mijn vriend me ten huwelijk, dus toen was meteen duidelijk wat we met ons spaargeld konden doen: trouwen!”

Gefeliciteerd! Wanneer is de grote dag?

„De zomermaanden zaten al vol, maar mijn vriend en ik zijn allebei dol op kerst. Niet voor niets vroeg hij me ook onder de kerstboom, dus waarom niet trouwen in die ‘Winter Wonderland’-sfeer? Het gaf ons meteen de mogelijkheid om nog wat langer te kunnen sparen, tot december.”

Bruiloften zijn een prijzige aangelegenheid, ga je het redden met dit bedrag?

„Dat moet wel, want meer is er niet – ik heb geen rijke ouders of schoonouders die kunnen bijspringen. We hebben al een begroting gemaakt en weten wat we maximaal willen besteden aan bijvoorbeeld het diner, de jurk en de taart. Maar goed: je zit al snel aan die 10.000 euro – tegen het eind van het jaar zo’n 12.000 euro. Daarbij willen we ook nog wel iets van het spaargeld overhouden voor na de bruiloft. We hebben bijvoorbeeld ook een kinderwens en daar gaan ook de nodige kosten. Het liefst maken we het dus niet helemaal op. Betekent ook dat we keuzes moeten maken.”

Zoals?

„We zijn kritisch op onze gastenlijst. Ik heb een grote vriendinnengroep en wil dolgraag dat ze onderdeel uitmaken van onze grote dag en dat doen ze ook. Maar mijn vriendinnen hebben weer partners die ik allemaal hartstikke aardig vind, maar niet zo heel vaak zie. En zo’n daggast kost al gauw tussen de 100 en 150 euro. Ik vind het nogal zonde om mijn geld daaraan uit te geven, terwijl ik die mensen in het dagelijks leven nooit die. Daarom hebben we besloten dat de partners alleen ’s avonds komen, op het feest. Hetzelfde geldt voor de familie van mijn verloofde, die tig tantes, ooms, neven en nichten heeft. Degenen die hij vaak ziet, mogen wel komen, de rest in de avond. Zo is iedereen er toch bij en kost het ons geen rib uit ons lijf. En mocht het dan alsnog de spuigaten uitlopen qua geld, dan kies ik er misschien voor om een tweedehands jurk te kopen. Minstens zo mooi en minder duur. Uiteindelijk heb je zo’n jurk ook maar één dag aan.”

Waar wil je echt niet op bezuinigen?

„De locatie en de foto’s! Het moet een sprookjesachtige dag worden, in een oud, romantisch kasteel, gehuld in kerstsferen, met nepsneeuw en dat soort dingen. Zoiets maak je maar één keer mee. Aan die herinnering wil ik vasthouden en ik wil erop terug kunnen kijken via mooie foto’s van goede kwaliteit.”

Heb je verder nog schulden?

„Gelukkig niet, al willen we in de toekomst wel een huis kopen, als dat mogelijk is met de huizenprijzen van dit moment. Dus dan zit je natuurlijk met een hypotheekschuld. Op dit moment zijn we echter tevreden met onze huurwoning – dat voldoet ook prima aan het plaatje huisje, boompje, beestje.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

