Prijsverschillen tussen A-merken en huismerken steeds groter: ‘Gigantische stijging’

Je kent het gevoel wel: de schrik bij de kassa als je voor die paar boodschappen toch een fors bedrag moet neertellen. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat dit alleen door inflatie komt. Ook de gestegen prijzen van A-merkproducten speelt een grote rol.

Onlangs schreef Metro nog over het gegeven dat recente prijsstijging van bepaalde boodschappen in werkelijkheid wel meevalt, maar dat consumenten nog steeds zogenoemde ‘inflatiepijn’ ervaren. Dit komt onder andere doordat mensen de prijzen van boodschappen met name vergelijken met die van een paar jaar geleden, terwijl ze ten opzichte van een jaar geleden veel minder hard gestegen zijn.

Invloed ‘klimaatflatie’

Ook speelt ‘klimaatflatie’ een rol. Dat zei Amber Kortzorg van het programma Kassa gisteravond in de talkshow Renze. „Heel veel oogsten mislukken. De prijzen van cacao zijn echt met vijftig procent gestegen. Maar ook thee en koffie. Dat zijn natuurlijk producten die blijvend gewild zijn, dus de wereldmarktprijs is daar heel hoog van.”

Een andere verklaring is dat er een groot verschil zit in het merk van het product. „De A-merken zijn vooral heel veel duurder geworden”, legt Kortzorg uit. ,,Zelfs veertig procent in de afgelopen vier jaar. Dat is echt een gigantische stijging.”

Die merken zien de Europese markt als ‘een soort melkkoe’, vertelt ze bij Renze. „Wij zijn een vergrijsde en verzadigde markt, en heel veel mensen zijn merk vast. De blijven maar kopen. Maar het verschil tussen A-merken en huismerken is steeds groter aan het worden.”

A-merkproducten fors duurder

Zo betaal je voor een zak paprikachips van het huismerk 0,80 cent tot 1 euro. Een zak A-merkchips is gemiddeld 2,20 euro. En voor een huismerk ketchup betaal 0,75 cent gemiddeld, terwijl een A-merkketchup gemiddeld 2,45 euro kost. ,,Dat is een enorm groot verschil.”

Het idee dat het prijsverschil zich uitbetaalt in de kwaliteit van het product, klopt steeds minder, volgens Kortzorg. „Het blijkt zo te zijn dat de kwaliteit van de huismerken steeds dichter bij de kwaliteit van de A-merken komt, maar dat die prijsverschillen steeds meer toenemen.”

Forse winstmarge A-merken

„Het is niet ongewoon voor een A-merk om een winstmarge van twintig procent te hebben, terwijl de supermarkten allemaal rond de drie procent zitten. Dus we weten allemaal wel waar het geld naar toe gaat.”

Het onderzoek naar de boodschappenprijzen is onderdeel van de jaarlijkse steekproef Kassa Boodschappenmandje. Dat is een prijsvergelijking tussen 35 alledaagse boodschappen in zes supermarkten die in alle Nederlandse regio’s te vinden zijn.

