Opkomst van de gig-economie: zoveel Nederlanders hebben een tweede baan

Extra werken naast een vaste baan wordt steeds normaler in Nederland. Steeds meer mensen kiezen ervoor om een tweede baan te nemen, of dat nu is voor extra inkomsten, persoonlijke ontwikkeling of meer afwisseling in hun werkweek.

Maar hoeveel Nederlanders hebben eigenlijk een tweede baan? En waarom kiezen ze hiervoor?

Aantal mensen met een tweede baan

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden in 2024 844.000 mensen in Nederland een tweede baan naast hun hoofdbaan. Dat is 8,6 procent van alle werkenden. In 2016 waren dat nog 600.000 mensen. Binnen deze cijfers vallen zowel mensen die meerdere banen in loondienst combineren als tweebaners die loondienst met zzp-schap combineren. Deze stijging laat zien dat het combineren van meerdere banen geen uitzondering meer is.



Om een breder beeld te schetsen: in totaal waren er in 2023 ongeveer 10,2 miljoen werkzame personen en 11,5 miljoen banen, wat neerkomt op een gemiddelde van 1,13 baan per persoon.

Waarom hebben mensen een tweede baan?

Mensen kiezen om verschillende redenen voor een tweede baan. Voor velen is het een manier om financieel rond te komen, vooral met de stijgende kosten van levensonderhoud. Anderen zien het als een kans om een hobby of passie om te zetten in werk en zich te ontwikkelen.

Daarnaast waarderen sommige werknemers de afwisseling die een tweede baan biedt, omdat het hen in staat stelt verschillende rollen te combineren binnen hun werkweek. Tot slot kan een tweede baan dienen als vangnet in sectoren waar werkgelegenheid onzeker is, waardoor mensen meer stabiliteit en zekerheid ervaren.

Opkomst van de gig-economie

De gig-economie, waarbij mensen korte, flexibele opdrachten aannemen via platforms zoals Uber, Thuisbezorgd en Fiverr, groeit gestaag in Nederland. Dit type werk biedt werknemers de vrijheid om hun eigen uren te bepalen en meerdere banen te combineren, wat vooral aantrekkelijk is voor studenten, freelancers en mensen die extra inkomsten nodig hebben.

Daarnaast stelt de gig-economie mensen in staat om ervaring op te doen in verschillende sectoren, hun vaardigheden te ontwikkelen en sneller in te spelen op veranderende arbeidsmarkten. Voor bedrijven biedt het de mogelijkheid om snel personeel in te zetten zonder langdurige contracten, waardoor vraag en aanbod efficiënter op elkaar kunnen worden afgestemd. Door de digitalisering en de toenemende vraag naar flexibele diensten zal de gig-economie naar verwachting blijven groeien.

Welke sectoren zijn populair voor een tweede baan?

Veel mensen die een tweede baan hebben, kiezen sectoren met flexibele werkuren en toegankelijke instapmogelijkheden. De meest voorkomende sectoren voor bijbanen naast werken voor bezorgdiensten of via online platforms zijn:

Horeca: werken als barista, ober of keukenhulp naast een andere baan komt vaak voor.

werken als barista, ober of keukenhulp naast een andere baan komt vaak voor. Detailhandel: werken in een winkel is een populaire optie, vooral in de avonden en weekenden.

werken in een winkel is een populaire optie, vooral in de avonden en weekenden. Freelance werk: denk aan grafisch ontwerp, schrijven of online marketing.

denk aan grafisch ontwerp, schrijven of online marketing. Zorg: extra werkuren draaien in de zorgsector, zoals bijvoorbeeld in de thuiszorg, is een veelvoorkomende keuze.

Toekomst van het hebben van meerdere banen

Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de opkomst van de gig-economie is het aannemelijk dat steeds meer Nederlanders een tweede baan zullen nemen. Vooral onder jongeren en zelfstandigen neemt dit fenomeen toe. Door de groei van online platformen en flexibele werkopties wordt het steeds makkelijker om extra inkomsten te genereren via verschillende bijbanen.

Tegelijkertijd worden de regels voor freelancers en zelfstandigen strenger. De overheid voert steeds meer maatregelen in om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en sociale zekerheid te verbeteren. Denk hierbij aan strengere eisen rondom het inhuren van zzp’ers, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en veranderingen in de belastingvoordelen voor zelfstandigen. Dit kan betekenen dat freelancers meer administratieve lasten en kosten krijgen, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om naast een vaste baan als zelfstandige bij te verdienen.

