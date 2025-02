Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer valse eurobiljetten in omloop: hierdoor komt het en zo herken je ze

Opgelet: er worden steeds meer valse eurobiljetten ontdekt en ingenomen. Met meer dan 24 duizend ontdekte valse eurobiljetten ging het vorig jaar om een toename van 40 procent.

Dit is opvallend, concludeert de De Nederlandsche Bank (DNB), want in 2023 werden juist uitzonderlijk weinig vervalste briefjes gevonden.

Volgens DNB is de stijging vooral te wijten aan een aantal oplichtingszaken waarbij veel valse biljetten van lage kwaliteit in omloop zijn gebracht. Toch blijft de kans dat je nepgeld in handen krijgt klein, benadrukt de centrale bank.

Vals 200 eurobiljet het populairst

Van alle valse biljetten die in Nederland werden aangetroffen, was het 200 eurobiljet het populairst onder vervalsers: 36,6 procent van alle nepgeld betrof dit bedrag. Ook opvallend, want in de afgelopen tien jaar was het 50 euro-biljet juist het vaakst vervalst.

Vijfjes en briefjes van 500 euro duiken zelden op. Het gaat hierbij om tussen de 0,6 en de 0,8 procent van de gevallen.

Kleine kans

Wereldwijd werden er in totaal 554.000 valse eurobiljetten onderschept. Dat lijkt veel, maar als je bedenkt dat er 30 miljard echte eurobiljetten in omloop zijn, blijft de kans klein dat je met vals geld te maken krijgt.

DNB adviseert mensen om bij twijfel een biljet niet aan te nemen. Maar hoe weet je nu of het biljet echt of nep is? Metro somde eerder al aantal gemakkelijke tips op om je biljet te testen:

Je kunt het biljet tegen het licht houden, waardoor het watermerk (links op het biljet), de veiligheidsdraad (links van het midden op het biljet) en het portretraam (rechts op het biljet) te zien zijn. Voel aan de linker- en rechterkant van het biljet, daar zitten korte diagonale streepjes waar je reliëf kunt voelen. Door het biljet te kantelen verschijnt er in de zilveren band op het biljet een portret van Europa in een doorzichtig raam.

Twijfel je over de echtheid? Dan kun je het biljet inleveren bij De Nederlandse Bank op locatie, of het biljet opsturen voor onderzoek. Daarnaast kun je ook de check-je-biljet-app (gratis) gebruiken om het biljet te controleren.

