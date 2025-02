Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel meer ben je in 4 jaar gaan betalen voor streamingdiensten (tot wel 67 procent extra)

Netflix, Videoland, Disney+, HBO Max, Prime Video: je betaalt je suf, wil je alle programma’s op streamingdiensten kunnen volgen. Nu blijkt ook nog dat de prijs voor deze streamingdiensten in de afgelopen vier jaar flink is gestegen. En die stijging is een stuk hoger dan je aan de hand van de inflatie zou kunnen verwachten.

Uit onderzoek van Keuze.nl blijkt dat de prijzen van streamingdiensten in de afgelopen vier jaar met 33 procent zijn toegenomen. Dat is ruim vier keer meer dan de inflatie over deze periode.

Prijs streamingdiensten stijgt flink

Uit de prijzen van twaalf video streamingdiensten in Nederland blijkt dat dat alle diensten hun prijzen over de periode van 2022 tot nu hebben verhoogd. Dat geldt voor de maandprijzen van een standaardabonnement zonder reclame. Gemiddeld betaal je maar liefst 32,9 procent meer dan vier jaar geleden. De inflatie over dezelfde periode komt uit op 7,3 procent.

Er zijn wel verschillen tussen diensten. Zo schroefde de kleinste stijger de prijzen met 11 procent omhoog, de grootste stijger met 67 procent. Hieronder zie je per streamingdienst met hoeveel de prijs is gestegen:

Streamingdienst Prijsstijging Disney+ 11,1 procent YouTube Premium 16,7 procent Netflix 16,7 procent Videoland 20 procent HBO Max 25 procent NLZIET 25,2 procent SkyShowtime 28,6 procent NPO Plus 35,3 procent Apple TV+ 42,9 procent F1 TV Pro 48,9 procent Viaplay 57,2 procent Amazon Prime 66,9 procent

Kleinere portemonnee? Dan reclame kijken

Veel streamingdiensten bieden ook een abonnement aan dat iets goedkoper is, maar dan krijgt de kijker er reclames bij. Consumenten met een krappere portemonnee ontkomen dus niet aan reclames. Bij Videoland kost het allergoedkoopste abonnement bijvoorbeeld 5,99 euro per maand, maar het goedkoopste abonnement zonder reclame kost 10,99 euro per maand. Bij HBO Max gaat het om een bedrag van 5,99 euro per maand met reclame, 9,99 euro per maand zonder.

Meer prijsstijgingen?

Als je twee of meer streamingdiensten hebt, kunnen de kosten flink oplopen. Dat is zeker zo nu veel bedrijven het delen van accounts actief tegengaan, tenzij het binnen een huishouden is. Nederlanders kiezen het vaakst voor een abonnement bij Netflix, Videoland, Disney+ en Spotify. Als je bij deze drie diensten een abonnement zonder reclame hebt, betaal je per maand 24 euro dan een jaar geleden.

Het is niet onwaarschijnlijk streamingdiensten hun tarieven zullen verhogen dit jaar. Maar concrete prijsverhogingen van andere streamingsdiensten zijn op dit moment nog niet aangekondigd.

