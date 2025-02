Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Luna (23) heeft een isolatiebedrijf: ‘Bij klanten komt de gedachte dat een vrouw dit ook kan, niet eens op’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar kantoor rijdt, voorziet een ander complete panden van isolatie. Bijzonder (excuus voor het vooroordeel, daarover later meer): Luna is 23 jaar en… vrouw. Zij is zowel bazin als een handige techneut.

Het is een Groningse dame die van aanpakken weet, deze Luna. Met haar man is zij mede-eigenaresse van het bedrijf Ikwilisolatie. Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro vanaf nu om de week aan een ondernemer in Jong en Ondernemend. De veel gelezen rubriek is na een jaar pauze terug.

Luna in Jong en Ondernemend

Naam: Luna de Boer

Leeftijd: 23 jaar

Woonplaats: Scheemda (geboren in Winschoten)

Functie: sinds 2021 met haar man Djimon eigenaar van Ikwilisolatie. Het bedrijf heeft zo’n tien personeelsleden (bij grote projecten worden extra mensen extern ingehuurd).

Studies: „Ik heb Vastgoed gestudeerd, maar ben in coronatijd gestopt. In de thuisstudie was ik niet zo goed.” De techniek in de wereld van de isolatie heeft Luna „zich helemaal zelf eigen gemaakt”.

Als Luna op een verjaardag moet uitleggen waarvoor je bij Ikwilisolatie precies terecht kunt, vertelt zij: „Voor isolatie van goede kwaliteit en voor eerlijke antwoorden. Als iets niet kan, dan zeggen we het ook. We doen bijvoorbeeld geen spouwmuurisolatie, daar staan we niet achter. Veel huizen zijn daar niet voor geschikt en dan krijg je problemen. Maar je kunt natuurlijk wel terecht voor bodem-, vloer- en dakisolatie. Eigenlijk alles behalve de spouw en schuimvormende middelen. Dat laatste is slecht voor iedereen.”

Na een half jaar kwamen we er achter dat ik er op kantoor een puinzooi van had gemaakt.

Jong en Ondernemend na een ongeluk

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan en hoe is het allemaal begonnen?

„Mijn beide ouders zijn ondernemer, mijn moeder heeft zeven kledingwinkels. Daar moet een groot deel van mijn ondernemersbloed wel vandaan komen. En de ouders van mijn man zijn ook allebei ondernemer. We hebben een ernstig auto-ongeluk gehad tijdens het begin van de coronaperiode. We hadden van ons laatste geld geïnversteerd en wilden producten verkopen. Helaas lagen we onderweg naar huis ondersteboven op de snelweg en waren alle producten kapot en onverkoopbaar. We hadden helemaal niks meer, zelfs geen auto. We zijn toen gaan kijken wat hot topic was en dat bleek isolatie.”

Op dat moment was het nog een beetje logisch, als je kijkt naar de standaard manvrouw-verhouding, dat ik op kantoor begon en mijn man uitvoerder werd. Ik moet eerlijk bekennen dat we er na een half jaar achter kwamen dat ik er op kantoor een puinzooi van had gemaakt. Zaken als offertes uitwerken, bleek helemaal niets voor mij. We hebben de rollen toen omgedraaid. Vanaf toen zijn we gegroeid en ben ik als uitvoerder steeds meer mensen gaan aansturen.”

Hoe reageerden of reageren klanten als jij voor de deur staat?

„Ik werk natuurlijk in een mannenwereld. Het komt vaak niet eens in klanten op dat een vrouw dit werk ook kan doen. Ik heb er erg aan moeten wennen. Bij elke klant, waar ik ook kwam, moest ik me maar even bewijzen als vrouw. Als een deur opengaat, klinkt er eerst ‘oh, waar kom je voor?’ Dan zeg ik ‘u heeft isolatie besteld toch?’ Ik maak er maar een beetje een grapje van, omdat ik het eigenlijk heel ongemakkelijk vind. Dat is lastig, maar inmiddels vind ik het heel leuk. Werknemers zijn er nu ook aan gewend dat ik hen aanstuur.”

Stoort die denkwereld van ‘dat kan een vrouw niet’ je?

„Ik heb op een gegeven moment even getwijfeld of ik wel wilde doorgaan. Ik was er wel klaar mee om bij elke klus ‘dat had ik niet verwacht’ te horen. Of: ‘Is het een familiebedrijf?’ Met andere woorden: je pappie en je mammie doen het ook, dus daarom ben je er waarschijnlijk ingerold. En dat het dan een gemakkelijke stap was. ‘Ben je invaller?’, ook zoiets! ‘Moest je even een dagje mee omdat er een handje te kort was?’ en ‘ben je een stagiair?’. Uiteindelijk ben ik wel doorgegaan, juist om deze reden. Als er nooit vrouwen zijn die laten zien dat het wel kan, wordt het ook nooit anders.”

‘Elke dag mensen aansturen, wordt vanzelf normaal’

Des te leuker als je dan een groot project keurig hebt afgerond…

„Jazeker. Dan nog hoor ik ‘in het begin moest ik wel even kijken hoor, maar de isolatie is hartstikke netjes’. Dat laatste vind ik natuurlijk leuk.”

Besef je nu hoe mooi en bijzonder het is om op je 23ste een bedrijf in isolatie te runnen?

„Zo zie ik het als nuchtere Groningse niet hoor. Als je elke dag mensen aanstuurt, wordt het vanzelf normaal. Ik denk niet telkens van ‘wow, dat ik dit toch heb bereikt’ of zo.”

Veel mensen in deze Jong en Ondernemend-rubriek waren in hun tienertijd al bezig. Dat is bij jou dus helemaal niet het geval.

„Ik was wel altijd aan het werk. De keren dat ik op stap ben gegaan, kun je op één hand tellen. Alcohol heb ik nog nooit gedronken. Ik was eigenlijk altijd serieus bezig met iets bereiken, al ging het toen nog niet om isolatie. Alles beter dan de hele dag brak op je bed liggen.”

Geld uitgeven aan isolatie (en de aarde)

Geven we als Nederlanders graag een beetje geld uit aan isolatie?

„Dat weet ik niet, maar er zijn subsidies voor. Geld van een ander uitgeven is altijd makkelijker dan van jezelf hè, haha.”

Maar: langzamerhand beginnen we met z’n allen wel te begrijpen dat isolatie goed is voor de aarde, toch?

„Dat denk ik zeker en er komt ook steeds meer bekendheid over. Aan de andere kant moet je niet iedereen op hun mooie ogen geloven. Er zijn mensen die snel meters willen maken en gemakkelijk even pur onder de vloer spuiten. Tja, dan is je vloer over vijf jaar gewoon verrot. Ik merk dat mensen wel zien dat er iets moet gebeuren, maar bedenk wel goed waarmee je je woning isoleert.”

Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, of hebben jullie alles zelf moeten fiksen?

„Als we het over de bank hebben: nou, die doet hélemaal niks. Daar kijkt men alleen naar je leeftijd en niet naar een goed doel of goed plan. In dat opzicht hebben we alles zelf moeten doen. Wel hebben we steun gehad als het om adviezen gaat. Onze ouders hebben verhalen verteld over hoe zij het allemaal hebben gedaan en welke valkuilen zij tegenkwamen.”

Als eigen ondernemer heb je hoogtepunten, maar dieptepunten horen er ook bij.

Sommigen die jong en ondernemend zijn, komen veel valkuilen tegen, sommigen ook niet. Hoe is dat bij jou gegaan, naast die puinzooi op kantoor?

„Ja, dat kantoor was een behoorlijke valkuil, hahaha. Natuurlijk kom je onderweg obstakels tegen, maar nu staan we daar helemaal niet meer bij stil. Na elk obstakel wordt het nu eenmaal beter. Volgens mij heb je het ook nodig. Als ik een strakke lijn had gewild, dan was ik wel in loondienst gegaan. Als eigen ondernemer heb je hoogtepunten, maar dieptepunten horen er ook bij.”

Naar de Bouwbeurs gaan is een uitje

Kun je naar tevredenheid van de isolatie leven inmiddels?

„Zeker, we hebben bijvoorbeeld zelf een huis gebouwd. Ook over een hypotheek voor een huis lachte de bank ons uit trouwens.”

Maak je nog tijd voor andere leuke dingen naast het werk?

Luna moet even nadenken. „Als het werk zo’n onderdeel uitmaakt van je leven samen en je kunt het er goed over hebben… Wij vinden het gezellig om ‘s avonds samen nieuwe dingen te bekijken, te bedenken en te leren. Als we naar de Bouwbeurs gaan, is dat een uitje. Ik heb heus hobby’s hoor, paardrijden bijvoorbeeld, maar ik haal er veel lol uit om aan het bedrijf te werken. Helemaal als dat samen is.”



Vakanties, zitten die erin?

„We hadden daar wel een afspraak over. Maar nu ons huis af is, zaten we elkaar de afgelopen zomer aan te kijken, zo van: dit is toch een heerlijk plekje? Moeten we echt weg? We waren ook net getrouwd en hebben een sauna in de tuin. We hebben toen een handdoek gepakt en bleven lekker hier. Er is rust en ruimte, hier vinden we balans tussen rust en werk.”

Wat is je levensmotto?

„Als ik oud ben en terug zou kijken, dat ik dan kan zeggen: als vrouw kon ik toch maar mooi in de bouw werken. Dat ik niet meer bij klussen aankwam en iemand zei: ‘Mag ik je baas even spreken?'”

Doodzenuwachtig om de eerste isolatieklus

Kun je het gevoel nog terughalen dat iemand voor het eerst een isolatieproject bij jullie bestelde?

„Ja, dat ik doodzenuwachtig was. Djimon heeft een studie Sustainable Building Transformation afgerond, waarbij je leert hoe je gebouwen zo goed en efficiënt mogelijk voorbereidt op de toekomst, maar verder hebben we onszelf alles aangeleerd en research gedaan. Djimon had dus al veel kennis opgedaan, maar je moet het dan nog wel even doen. Het kwam goed, want de eerste review die we binnenkregen, was positief.”

Luna wil graag nog even terugkomen op het fenomeen vrouwen in de bouw.

„Wat ik wel geinig vind: als ik ergens kom werken, gaan mannen me altijd helpen. Dingen tillen enzo. Ik wil dan ook niet weer te bot zijn, maar ik zeg natuurlijk altijd dat dat niet hoeft. Ik heb liever dat ze het niet doen, want dan het duurt alleen maar langer. Deze dame kan ook tillen hè? Heel goed zelfs.”

