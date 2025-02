Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gasprijzen in de zomer ‘door het dak’

Wederom slecht nieuws over de gasprijzen: in de zomer schieten de tarieven mogelijk door het dak. Gasunie is zelfs onzeker of de Nederlandse voorraden vol genoeg te krijgen zijn. Ook in de winter lopen de prijzen dan op.

„Nederland is een rijk land en kan uiteindelijk wel aan voldoende gas komen, maar de vraag is: tegen welke prijs? De betaalbaarheid van gas kan een probleem worden”, zegt Jilles van den Beukel, energie-analist bij kenniscentrum HCSS tegen De Telegraaf.

Gasprijzen omhoog

Het stookseizoen loopt eind maart af en op dat moment vullen handelaren bergingen om in de zomer lage gasprijzen aan te kunnen houden. In de winter verkopen ze dat weer, als de gasprijs stijgt. Maar het gekke is: deze zomer zullen de gasprijzen vermoedelijk een stuk hoger zijn dan in de komende winter.

„De vrije markt moet de bergingen vullen, maar zal dat tegen die hoge zomerprijzen niet uit zichzelf doen. Tenzij de overheid betaalt”, zegt Van den Beukel. „Zoals het nu gaat, maakt Nederland zich uitermate kwetsbaar komende winter”, stelt Martien Visser, lector energietransitie (Hanzehogeschool Groningen). Door hoge prijzen in de zomer, worden de reserves dus misschien niet aangevuld, wat voor de winter weer problemen geeft.

Ook in februari hoge gasprijzen voor consumenten

Niet alleen in de zomer stijgen de prijzen voor gas, op dit moment is dat ook al gaande. Voor variabele energiecontracten steeg de gasprijs gemiddeld met 2,2 procent sinds januari, weet Pricewise te melden. Als je in januari een eenjarig contract hebt afgesloten, betaalde je gemiddeld 5,5 procent minder dan nu. Voor een contract van drie jaar was de prijs gemiddeld 3,5 procent lager.

Op jaarbasis is er een nog groter gat te zien: variabele gasprijzen lagen half februari 30,5 procent hoger dan in februari 2024. Als je je energierekening nu voor drie jaar vastzet, betaal je 29,5 procent meer dan een jaar eerder.

Jilles van den Beukel, onafhankelijk energie-analist: „De gasprijs heeft een relatief grote invloed op de stroomprijs. De geleidelijke stijging van de gasprijs, die we al in een groot deel van 2024 zagen, zette in het vierde kwartaal van 2024 en begin 2025 verder door. Dunkelflautes (periodes met weinig zon en wind), waarin de elektriciteitsproductie uit zon en wind laag is, leidden tot een relatief hoge gasvraag voor elektriciteit.”

Oorzaak

Maar waar komt die stijging vandaan? De oorzaak is vooral een grote stijging van de groothandelsgasprijzen in combinatie met de fluctuatie daarvan op de inkoopmarkten én de koudere winterweken. Maar je hebt het misschien al gemerkt: de temperatuur gaat omhoog. In dit artikel vertellen we je waar dat grote verschil in temperatuur vandaan komt.

