Een derde van je energierekening bestaat volledig uit belastingen (en zoveel geld ben je eraan kwijt)

Voor sommige mensen kan de prijs van hun energierekening zo hoog oplopen, dat ze moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Maar wist je dat een deel van je energierekening volledig uit belastingen bestaat? Het gaat om maar liefst een derde.

Gisteren stegen de prijzen van een kuub gas bij sommige leveranciers boven het voormalige prijsplafond van 1,45 euro per kuub uit. Nu blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl dat in 2025 gemiddeld 32,8 procent van de energierekening bestaat uit belastingen.

Derde van energierekening is belasting

Goed, een derde is een aanzienlijk deel, maar de vraag blijft: hoeveel geld is dat nou? Voor een huishouden met een typisch gebruik van 2479 kWh stroom en 1169 kuub gas komt dit neer op 853 euro aan energiebelasting, elk jaar.

Toch verschilt het sterk per huishouden wat je precies afdraagt aan de Belastingdienst via je energierekening. Ben je juist heel zuinig met je verbruik, en kom je uit op 1500 kWh stroom en 400 kuub gas per jaar? Dan betaal je slechts 6 procent belasting, 75 euro per jaar. Dat komt mede dankzij de vaste vermindering energiebelasting van circa 635 euro.

Grootverbruikers betalen dan weer een stuk meer belasting: 40,9 procent, zo’n 1600 euro op jaarbasis. Je bent grootverbruiker als je 4000 kWh energie en 1800 kuub gas verbruikt in een jaar.

Verduurzaming kan voordelen bieden

Een manier om wat minder belasting te betalen over je verbruik, is het aanbrengen van verduurzaming aan je huis. Mensen met zonnepanelen, die netto geen stroom afnemen, zien hun belastingdruk bijvoorbeeld dalen naar 25,3 procent. Dat is zo’n 482 euro per jaar.

Heb je een hybride warmtepomp met een typisch gebruik van 4500 kWh en 400 kuub gas? Dan betaal je 25,2 procent belasting, 527 euro per jaar. Huishoudens die helemaal geen gas gebruiken, betalen tussen de 16,1 tot 22,6 procent belasting. Op jaarbasis moet je dan denken aan een bedrag tussen de 214 en 363 euro.

Maar goed, niet iedereen kan hun huis verduurzamen. Veel mensen hebben sowieso al moeite met het betalen van de rekeningen, en je huis verduurzamen is geen goedkoop grapje. Energie-expert Koen Kuijper is dan ook kritisch op de hoge belastingen: „De energiebelasting is in feite een vorm van accijns om energieverbruik te ontmoedigen en woningen te verduurzamen.”

Ook wijst Kuijpers op huurders, die hun eigen energierekening betalen, maar geen zeggenschap hebben over de verduurzaming van hun huis: „Zij hebben beperkte mogelijkheden. Bovendien blijven de investeringskosten voor een warmtepomp of isolatie voor mensen met een laag inkomen aan de hoge kant.”

