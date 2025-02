Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Benzineprijs stijgt weer: dit betaal je nu aan de pomp

Heb je de laatste tijd getankt? Dan heb je het vast gemerkt: benzine wordt weer duurder. De benzineprijs is gestegen naar 2,188 euro per liter en daarmee zitten we weer op het niveau van november vorig jaar.

Hoewel de benzineprijs na die periode weer zakte, is de kans groot dat de prijs nu nog verder oploopt.

Waarom wordt benzine duurder?

Er zijn meerdere redenen waarom de benzineprijzen stijgen. Een belangrijke factor is de dure dollar. Olie wordt wereldwijd in dollars afgerekend, en omdat de euro minder waard is geworden ten opzichte van de dollar, kost het meer euro’s om een vat olie te kopen. Dat merk je uiteindelijk in je portemonnee.

Daarnaast spelen geopolitieke spanningen een rol. Hoewel de oliemarkt tegenwoordig minder heftig reageert dan in 2022, blijft de situatie onzeker. Ook hebben grote olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië hun productie verlaagd om de prijs kunstmatig hoog te houden. En door sancties tegen Rusland is de olie-import uit dat land beperkt, wat het aanbod verder verkleint.

Wat kost deze hogere benzineprijs dit per jaar?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) legde een benzineauto in Nederland in 2023 gemiddeld 11.100 kilometer af. Het gemiddelde brandstofverbruik in stedelijk gebied bedraagt ongeveer 9,2 liter per 100 kilometer.

Op basis hiervan verbruikt een gemiddelde benzineauto jaarlijks ongeveer 1020 liter brandstof. Met de huidige benzineprijs van 2,188 euro per liter komt dat neer op een jaarlijkse brandstofuitgave van ongeveer 2230 euro per auto.

Goedkoper tanken? Dan moet je hier zijn

Hoewel de adviesprijs fors is gestegen, betekent dat niet dat je overal hetzelfde betaalt. Tankstations langs de snelweg zijn berucht om hun torenhoge benzineprijzen, terwijl je bij een onbemand station of net over de grens vaak flink goedkoper uit bent. In Duitsland en België kunnen de prijzen per liter soms wel 20 tot 30 cent lager liggen.

Gaat de benzineprijs nog verder omhoog?

De benzineprijs is nog niet op het hoogste punt van het afgelopen jaar. In april 2024 lag de adviesprijs zelfs op 2,28 euro per liter. Experts verwachten dat de stijging nog even doorgaat, maar dat de prijs uiteindelijk ook weer zal dalen.

Wil je besparen op brandstofkosten? Tank dan slim: ga niet langs de snelweg, waar de prijzen het hoogst zijn, en houd aanbiedingen en kortingen bij tankstations in de gaten.

