Lonen stijgen harder dan prijzen: armoede in Nederland neemt af

Goed nieuws voor de portemonnee: de koopkracht van huishoudens in Nederland groeit in 2025 en 2026. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Ondanks stijgende prijzen, gaan de lonen nóg harder omhoog. Het gevolg? Meer te besteden en minder armoede.

Volgens het CPB stijgt de koopkracht dit jaar met gemiddeld 0,6 procent en in 2026 met nog eens 1,1 procent. Dat komt niet alleen door hogere lonen, maar ook belastingverlagingen zorgen ervoor dat Nederlanders netto meer overhouden.

Hogere lonen, minder armoede

Ook mensen met een uitkering gaan erop vooruit, zelfs iets meer dan andere groepen. Dit komt door een verhoging van uitkeringen en aangepaste belastingregels. Gepensioneerden blijven echter wat achter, omdat veel pensioenen begin dit jaar niet of nauwelijks zijn verhoogd. Dit kan volgend jaar veranderen als pensioenfondsen besluiten alsnog de uitkeringen op te schroeven.

Door de stijgende inkomens en maatregelen zoals een hoger kindgebonden budget en een verhoogde huurtoeslag, neemt de armoede in Nederland af. Vorig jaar leefde 3,5 procent van de huishoudens onder de armoedegrens. Dit jaar daalt dat percentage naar 3,2 procent en in 2026 zelfs naar 2,9 procent.

Economie in de lift, maar begrotingstekort groeit

De Nederlandse economie blijft groeien. In 2024 was er al een plus van 0,9 procent en voor dit jaar wordt een plus 1,9 procent voorspeld. In 2026 groeit de economie naar verwachting met 1,5 procent. De belangrijkste factor? Nederlanders geven meer uit, net als de overheid.

Toch is er een keerzijde: het begrotingstekort loopt verder op. De kosten voor zorg en sociale zekerheid stijgen door de vergrijzing, terwijl de inkomsten niet in hetzelfde tempo meegroeien.

Onzekerheid door Trump

De cijfers van het CPB geven een positief beeld, maar er is onzekerheid vanwege de mogelijke impact van de Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump. Hij dreigt met een handelsoorlog tegen Europa, wat gevolgen kan hebben voor Nederland.

Vooralsnog verwacht het CPB dat de schade beperkt blijft, vooral omdat de EU de belangrijkste handelspartner van Nederland is. Toch blijft het afwachten hoe de internationale handel zich ontwikkelt en of Europa tegenmaatregelen neemt als Trump daadwerkelijk nieuwe invoerheffingen invoert.

Adempauze voor het kabinet

De nieuwe economische voorspellingen zijn een meevaller voor het kabinet. Eerder werd gevreesd dat het begrotingstekort richting de 3 procent zou gaan, wat de coalitie had gedwongen om snel in te grijpen. Nu is die dreiging voorlopig afgewend, waardoor er iets meer speelruimte is bij het opstellen van de voorjaarsnota.

Ondanks internationale onzekerheden ziet de toekomst er rooskleurig uit voor veel Nederlandse huishoudens. Met stijgende lonen, belastingverlagingen en hogere uitkeringen blijft de koopkracht in de lift. En dat is, zeker in tijden van economische onzekerheid, goed nieuws.

