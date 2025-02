Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amerikaanse familievloggers moeten kinderen betalen: hoe zit dat in Nederland?

In Californië is onlangs wetgeving aangenomen die kinderen die in online content van influencers en familievloggers verschijnen, beschermt. Deze wetten verplichten ouders om een deel van de inkomsten, verkregen uit video’s waarin hun kinderen te zien zijn, opzij te zetten voor hun minderjarige kinderen.

Dit initiatief is bedoeld om financiële uitbuiting van jonge online persoonlijkheden te voorkomen. Maar hoe zit dit in Nederland? Moeten familievloggers in ons land binnenkort ook een rekening voor hun kinderen openen?

Wat houdt de nieuwe wetgeving voor familievloggers in?

De Amerikaanse wetgeving breidt de bestaande ‘Coogan Law’ uit. Deze wet uit 1939 beschermde de inkomsten van kindacteurs door te eisen dat 15 procent van hun verdiensten werd gestort op een geblokkeerde rekening, toegankelijk zodra ze 18 jaar worden. Deze wet werd ingevoerd nadat Jackie Coogan, een kindster uit de jaren 1920, na het bereiken van de volwassen leeftijd ontdekte dat zijn ouders het merendeel van zijn verdiende vermogen hadden uitgegeven.

Met de nieuwe wetten vallen nu ook kinderen die verschijnen in online content onder deze bescherming. Ouders zijn verplicht om 15 procent van de bruto-inkomsten, verkregen uit content waarin hun kinderen voorkomen, te reserveren in een trustfonds voor hun kinderen. Deze maatregelen traden in werking op 1 januari 2025.

Hoe zit het in Nederland?

In Nederland is er momenteel geen specifieke wetgeving die de inkomsten van kinderen uit online content beschermt. Hoewel kinderarbeid voor kinderen onder de 13 jaar in commerciële settings officieel verboden is zonder ontheffing, wordt deze regelgeving niet altijd nageleefd in de online wereld van influencers. Deskundigen uiten zorgen over het gebrek aan toezicht en bescherming voor kinderen die optreden in gesponsorde online content. Wel zijn er al strengere regels als het gaat om reclame maken op social media.

Het contrast tussen Californië en Nederland is dus nog groot. Wel illustreert dit de noodzaak voor duidelijke regelgeving om jonge influencers te beschermen tegen mogelijke uitbuiting en om hun financiële belangen veilig te stellen.

