⁠Timmervrouw Annelie: ‘Als vrouw in de bouw ben je toch anders’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: timmervrouw Annelie van der Meulen-Troost, die na haar hbo-studie social work, toch besloot haar droom na te jagen.

Annelie van der Meulen-Troost (28) ging van de mavo, naar de havo en behaalde haar hbo-diploma social work.

Timmervrouw Annelie in De Werkvloer

Al van jongs af aan heeft Annelie één grote droom: timmeren. Tijdens haar studie social work geeft ze zichzelf de tijd een weloverwogen beslissing te maken. Is het timmervak echt iets voor haar? Het antwoord blijkt volmondig ‘ja’ te zijn. Ze kiest na haar hbo-studie voor een mbo-opleiding ‘Allround timmeren’. Inmiddels zit ze ruim vijf jaar in het vak en is ze opgeleid tot timmervrouw. Van funderingen tot kozijnen, van wanden tot inbouwkasten en haar eigen uitbouw: ze kan het allemaal maken.

In de nieuwste aflevering van De Werkvloer hoor je alles over de werkdag van een timmervrouw. We bespreken hoe zij zich als enige van de weinige vrouwen beweegt op de bouwplaats en hoor je hoe een werkdag als timmervrouw er precies uitziet. En wat voor type mens moet je eigenlijk zijn, om iedere dag in alle vroegte paraat te staan en met weer en wind op de bouwplaats te werken? Annelie vertelt er alles over.

