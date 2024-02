Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Fien (26): ‘Ik spaar 1200 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 26-jarige Fien, die 2800 euro netto verdient.

Beroep: assistent projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente

Netto maandinkomen: 2800 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders, in afwachting oplevering aangekocht nieuwbouwhuis

Sinds twee weken woont de 26-jarige Fien weer bij haar ouders. Ze woonde drie jaar lang met haar beste vriendin in een appartement. Niet zo lang geleden is haar vriendin en tevens oud-huisgenoot gaan samenwonen met haar vriend. Fien is tijdelijk in het appartement blijven wonen, maar werd intussen ook ingeloot voor een nieuwbouwproject.

Ze heeft de toegewezen nieuwbouwwoning gekocht. Om kosten te besparen, woont ze nu weer bij haar ouders. De grond van haar nieuwe woning is al aanbetaald. Per bouwfase lopen de woonlasten met 5 tot 10 procent op. Haar nieuwe woning wordt naar verwachting eind 2025 opgeleverd.

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Momenteel 18.000 euro. Daarvan moet de nieuwe keuken nog worden betaald. Maar daar is het geld ook voor bedoeld. Dit bedrag is gereserveerd voor de bouwlasten.”

Hoe heb je dat bedrag bij elkaar gespaard?

„Eigenlijk heb ik altijd al gespaard, voornamelijk met het oog op een eigen huis. Ik heb het huis gekocht voor 253.000 euro. En ik moet zeggen dat ik ook een schenking van 28.000 euro van mijn ouders heb gekregen, voor de aankoop van het huis.”

„Mijn eerste bijbaan was een krantenwijk. Dat heb ik vanaf een jaar of 13 gedaan. Op mijn 15e ben ik bij de ijssalon gaan werken. In de zomervakanties werkte ik daar bijna elke dag. Uiteindelijk heb ik 6 jaar bij de salon gewerkt. In het begin verdiende ik misschien 3,50 per uur. Daar kwam ieder jaar ongeveer een euro bij. Uiteindelijk verdiende ik zo’n 10 euro per uur.

Op mijn 18e verhuisde ik naar Tilburg om daar te studeren. De zomers en weekenden bleef ik in de ijssalon werken. Daarnaast werkte ik in Tilburg in een restaurant, zodat ik ook in de winter inkomsten zou hebben. Ik heb anderhalf jaar commerciële economie gestudeerd, maar ben daarna toch geswitcht. Toen ben ik Built Environment gaan studeren in Amsterdam.”

Waarom ben je gewisseld van studie?

„De vakken en opleiding vond ik leuk, alleen het uitzicht op banen trok me niet. Daarom ben ik uiteindelijk gewisseld. Die studie in Amsterdam heb ik afgemaakt en daarna ben ik nog begonnen aan een master, maar dat was zo pittig, dat ik dat ook niet heb afgemaakt.

Ik studeerde af in coronatijd. Daardoor was er ook niet veel werk in de horeca. Uiteindelijk vond ik een baan bij een architectenbureau. Daar heb ik drie jaar gewerkt en toen ben ik bij de gemeente – mijn huidige werkgever – aan de slag gegaan.”

Heb je in je studietijd een schuld opgebouwd?

„Nee, ik heb 5 jaar gestudeerd, maar geen schuld opgebouwd. Mijn ouders hebben mijn studie betaald en in de eerste periode ook mijn kamer. Verder kon ik het redden met de bijbanen. Maar financieel ben ik dus wel flink geholpen.”

Hoe pak je het sparen aan?

„Nu spaar ik heel gericht met een doel en dat is de mijn huis en de inrichting en afwerking daarvan. Zodra ik mijn salaris gestort krijg, zet ik het grootste gedeelte apart. Maandelijks spaar ik 1200 euro op een buitenlandse spaarrekening tegen 3,3 procent spaarrente.”

„Mijn ouders betaal ik 200 euro voor kost en inwoning. Ik ben van plan hier te blijven totdat ik in mijn eigen huis kan intrekken. Eigenlijk vind ik het ook wel heel gezellig. De periode alleen in het appartement waar mijn beste vriendin was vertrokken beviel ook, maar samen eten na thuiskomst is ook fijn.”

Hoe besteed je je inkomen?

„Ik spaar dus 1200 euro per maand, besteed 200 euro aan boodschappen en dan heb ik nog een auto waar geld naartoe gaat. Benzine kost me zo’n 60 euro per maand. Dan heb ik natuurlijk nog verzekeringen, abonnementen en de lasten voor mijn huis. Momenteel kost het nieuwe huis 340 euro per maand, omdat we nog in de eerste bouwfase zitten.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Soms schrik ik aan het eind van de maand hoeveel geld ik besteed aan de horeca. Etentjes zijn best duur. Mijn uitgaven hou ik bij en dan probeer ik niet te veel aan één thema uit te geven. Het liefst besteed ik niet meer dan 100 euro per maand aan de horeca, maar dat wordt toch vaak het dubbele.”

Wat is je beste financiële tip?

„Wat mij goed helpt: maandelijks checken waar het geld heen gaat. En wat betreft sparen: zet het geld meteen apart zodra je het ontvangt. Anders voel je je op de één of andere manier toch snel heel rijk.”

