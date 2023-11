Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

ACM: MediaMarkt mag acht winkels failliet BCC overnemen

MediaMarkt mag acht winkels van het failliete BCC overnemen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat om winkels in Amsterdam, Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude. In totaal had BCC iets minder dan zestig winkels.

Na de overname blijft er genoeg concurrentie over, heeft de toezichthouder besloten.

