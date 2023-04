Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jong en ondernemend: Lelie Hama (22) is CEO van Europa bij een miljoenenfirma

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, heeft de ander op 22-jarige leeftijd gedeeltelijke zeggenschap bij een miljoenenfirma. Lelie Hama (22) is zo’n ondernemer die op jonge leeftijd een carrière heeft opgebouwd. Zij werkt als CEO van Europa voor Mudmasky, een bedrijf in cosmetica. Hoe krijg je dat op zo’n jonge leeftijd voor elkaar? En hoe houd je alle ballen hoog?

Veel jongeren kiezen voor het studentenleven en halen er alles uit. Ze hebben het druk met hun studentenvereniging en werken tussendoor aan school. Voor Hama is dat anders. Zij wist op 15-jarige leeftijd precies wat ze wilde doen, alleen liep dat niet helemaal als gepland.

Naam: Lelie Hama

Leeftijd: 22 jaar

Functie: CEO van Europa bij Mudmasky

Wanneer begon je ondernemersbloed te stromen?

„Ik had op jonge leeftijd al mijn hele leven uitgestippeld. Na vmbo-t wilde ik doorstromen naar de havo en vervolgens een studie rechten volgen. Maar de stap tussen vmbo-t en havo was te groot en ik haalde het niet”, vertelt Hama. „Ik was erg laat met instromen, waardoor er nog alleen maar een plek was bij de mbo-opleiding Junior Accountmanager. Met tegenzin ging ik erheen, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het vak economie heel leuk vond. Het was geluk bij een ongeluk. Ik ging stagelopen bij het bedrijf Mudmasky en kreeg vervolgens een contract aangeboden. Ik klom op van junior accountmanager tot salesmanager en ben nu twee maanden CEO van Europa. Naast mijn werk volg ik ook nog een deeltijd hbo-studie commerciële economie. Ik werk 4,5 dag en daarnaast volg ik op donderdag van 13.00 tot 21.00 uur lessen.”

Welke stappen zet je eerst?

„De opleiding gaf mij de nodige informatie om de eerste stappen te zetten voor mijn eigen verkoop. Tijdens mijn stage bij Mudmasky raakte ik geïnteresseerd in de inkoop en verkoop van producten. Ik begon tijdens de coronapandemie uit verveling met verkoop op Bol.com. Ik kocht cosmeticaproducten van bijvoorbeeld Maybelline en L’Oréal in en verkocht die vervolgens door op die website. Op deze manier verdiende ik naast school een centje bij. Na twee jaar stopte ik met deze verkoop. Naast een contract kreeg ik ook een eigen merk aangeboden: Pure By Mudmasky. Ik kreeg de verantwoording over alles wat met dit merk te maken had. Het uiterlijk en de inhoud van het product werden door mij bepaald en ik verdiende ook een bepaald percentage over het product. Door mijn stage was het gemakkelijker om te groeien naar de functie die ik nu heb, want je bouwt nou eenmaal vertrouwen op.”

Heb je hulp gehad in het begin?

„De baas van Mudmasky, Majid Mousavi, verhuisde naar de Verenigde Staten dus moest hij iemand aanwijzen die de verantwoordelijkheden van het bedrijf in Europa op zich kon nemen. Hij koos uiteindelijk voor mij. Eerst twijfelde ik of ik wel deze verantwoordelijkheid wilde dragen, maar carrière heeft altijd bij mij op nummer één gestaan. Dus ik hakte al snel de knoop door en ging ervoor. Ik ervoer enorm veel stress in het begin. De eerste twee weken durfde ik geen hulp te vragen. Ik was bang dat hij zou denken dat ik het niet aankon. Maar hij was juist blij dat ik veel stress had en later wél om hulp vroeg”, zegt Hama. „Volgens hem was mijn stress een goed teken. Hij zou juist zijn geschrokken als ik dat niet had.”

Hoeveel mensen werken er onder je?

„Mijn functie bij Mudmasky brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Naast het managen van het team van Europa, doe ik ook de inkoop van het bedrijf. En ik ben voor 50 procent verantwoordelijk voor de sales. Ik doe eigenlijk van alles wat. Momenteel werken er vijf mensen onder mij. Ik zorg ervoor dat alles soepel loopt en samen creëren we een fijne werksfeer.”

Hoe knoop je de eindjes aan elkaar?

„Ik heb op 22-jarige leeftijd plannen waar sommige jongvolwassenen nog niet aan denken. Een bruiloft, samenwonen en een extra studie, het kost allemaal geld. Het is soms lastig. Ik ben natuurlijk nog jong en ik loop ook de Zara of H&M in en zou het liefste alles willen hebben. Maar ik koop nu alleen dingen die ik écht nodig heb”, vertelt ze. „Mijn oudere broer heeft mij enorm geholpen. Ik stuurde mijn spaargeld naar hem toe, waardoor ik er zeker niet aan zou komen. Nu houd ik mijn eigen inkomsten en uitgaven bij en ben uiteindelijk heel goed geworden in sparen.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

„Naast de persoonlijke dingen, zoals de bruiloft en het verhuizen, heb ik ook andere doelen voor mijzelf gesteld. Ik hoop mijn diploma te halen voor de hbo-studie commerciële economie. Bovendien heb ik ook grootse plannen voor het bedrijf. Je kan nooit hoog genoeg klimmen”, zegt ze. „Ik ga nu voor de megaprojecten en de grote klanten van Mudmasky. Ik denk zo nu en dan aan het idee om wat voor mijzelf te beginnen. Echter zie ik dat niet binnen nu en vijf jaar al gebeuren.”

Wat is jouw levensmotto?

„Niets is onmogelijk, alles is haalbaar”, zegt Hama stellig. „Ondanks dat ik geen hbo-diploma heb behaald, heb ik al erg veel bereikt. Een diploma is geen vereiste om de top te bereiken. Natuurlijk heeft het zijn voordelen en alle informatie is mooi meegenomen. Maar laat je je er niet door tegenhouden als het je niet lukt. Je motivatie en je drijfveer zijn veel belangrijker.”

Wat wil je meegeven aan beginnende ondernemers?

„Het uitstippelen van mijn hele leven op jonge leeftijd is niet iets wat ik aanraad aan anderen. Het is goed om een plan te hebben, maar je moet onthouden dat niet alles loopt zoals je het zelf zou willen. Ik ben veel teleurgesteld, omdat ik op 15-jarige leeftijd alles al had uitgestippeld. Je moet leren om dingen op je af te laten komen en soms afstand te nemen van je voorbedachte plan”, zegt Hama.

„Het is ook belangrijk om je aandacht te verdelen over je familie, vrienden, school, maar ook jezelf. Het is erg lastig, maar wel heel belangrijk. Mijn verloofde woont op drie uur afstand, dus elkaar even snel zien gaat niet zomaar. Daarnaast moeten we ook nog een bruiloft plannen. Probeer dit soort dingen eerder als een hobby te zien dan een verplichting. Zo haal je er meer plezier uit dan stress.”