Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Senna (27): ‘Ik moet 1000 euro zorgtoeslag terugbetalen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Senna, die voor het tweede jaar op rij een flink bedrag aan de overheid moet terugbetalen.

Beroep: atleten manager

Nettoinkomen: ruim 2400 euro

Woonsituatie: huurhuis met drie huisgenoten

De Spaarrekening van Senna

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 2000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Dit is mijn spaarrekening, maar ook mijn spaarpot voor Costa Rica waar ik voor drie weken naartoe ga”, vertelt Senna via de telefoon terwijl ze op Schiphol wacht op haar vlucht. „Ik verwacht daar zo’n 1500 euro uit te geven, dus als ik terugkom wordt het spannend.

We gaan met een groep van tien vrienden een vriendin bezoeken die naar Costa Rica is geëmigreerd. Inmiddels heeft zij twee kinderen. Met de vriendengroep hadden we het er twee jaar geleden al over dat we naar haar toe zouden willen. Een jaar later zijn we bij elkaar gekomen om een plan te maken. Iedereen heeft een spaarpot gemaakt en we hebben een spaardoel van 4000 euro gesteld, inclusief vluchten. Als meiden van de groep kennen wij elkaar al zo’n vijftien jaar, sinds het begin van de middelbareschooltijd.”

Ben je blij met het bedrag dat je hebt gespaard?

„Eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik heb de afgelopen maanden meer uitgegeven dan ik had gepland. En een paar weken terug ben ik redelijk last minute naar Bali gegaan. Ik had 1000 euro gebudgetteerd om uit te geven, maar dat is uiteindelijk 1500 euro geworden. Dat geld heb ik dan toch weer uit andere potjes moeten halen.”

Hoe lukt het jou om te sparen?

„Zodra mijn salaris wordt gestort gaat mijn spaargeld direct via een automatische opdracht naar verschillende potjes. Maandelijks gaat er 200 euro opzij als vrij spaargeld, 100 euro naar beleggingen en 100 euro naar reizen. Afgelopen maanden is het geld dat voor beleggingen bestemd is in praktijk ook in het reispotje verdwenen. En een deel van het vrije spaargeld is ook naar de Bali-reis gegaan.”

Hoe ben je begonnen met beleggen?

„Voornamelijk heeft Jong Beleggen De Podcast me op weg geholpen. In mijn vriendenkring ging het steeds vaker over beleggen. Vanuit huis heb ik altijd geleerd dat het belangrijk is om te sparen, dus ik vind het interessant om te leren hoe je slim met geld om kunt gaan. Uiteindelijk kreeg één van mijn vriendinnen een grote erfenis na het overlijden van haar oma. Ze wilde dat geld beleggen en zo zijn we met verschillende vrienden bij elkaar gekomen om ons erin te verdiepen. Daarnaast heeft het boek Miljonair met een gewone baan van Oeds-Jan Postma mij geïnspireerd. Eigenlijk word je daar voor gek verklaard als je níét start met beleggen.”

„Voor mij is beleggen een manier om te sparen op de lange termijn. De komende 20 of 30 jaar wil ik niet aan dat geld komen. Mijn vader vroeg in de aanloop naar deze reis of het allemaal financieel zou lukken. Op mijn beleggingsrekening staat ook nog zeker 1000 euro. Hij denkt dan: als je dat geld niet had belegd, zou je minder krap bij kas zitten. Maar nog steeds wil ik het laten staan. Misschien is dat ook een generatieverschil.”

Maak je je weleens zorgen over een spaarbuffer?

„De afgelopen tijd ben ik daar relatief veel mee bezig geweest. Maar toevallig heb ik afgelopen week gehoord dat we een dertiende maand krijgen én ik krijg een winstdeling van het bedrijf. Plus, het vakantiegeld komt er ook weer aan, dus met dat geld kan ik dan mijn spaarrekening weer aanvullen.”

Heb je naast de spaarrekeningen nog schulden?

„Ja, in ieder geval een studieschuld van 60.000 euro en ik heb in 2021 en 2022 te veel zorgtoeslag ontvangen, waardoor ik dat nu moet terugbetalen. Over 2022 was dat toch plotseling een bedrag van meer dan 1000 euro. Dus een deel van die bonus van werk zal ook daarnaartoe gaan. Ik heb daarover gebeld met overheidsinstanties, na de eerste rekening van 2021 al. Dat ging allemaal redelijk stroef en ik dacht dat mijn inkomen was bijgesteld, waardoor het geregeld zou zijn. Dat blijkt achteraf toch niet zo te zijn.”

Ik moet over 2022 ruim 1000 euro zorgtoeslag terugbetalen.

„Dat voelt vervelend. Ik ben zelf veel bezig met mijn financiën en dan toch gebeurt zoiets twee jaar op rij. Vervolgens sta ik 50 minuten in de telefonische wachtrij bij Mijn Toeslagen. Daarna kreeg ik een medewerker aan de telefoon die zelf ook nog alles moest opzoeken, dat geeft niet echt vertrouwen.

Mijn studieschuld heb ik ook moeite mee. Sinds januari ben ik begonnen met afbetalen, dat gaat nu nog om een bedrag van 19 euro per maand. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt met de jaren. Mijn enige zorg is dat het eventueel problemen zou kunnen opleveren met de aankoop van een huis, maar ik had het niet anders willen doen. Tijdens mijn studie heb ik veel buitenlandstages gedaan. Dat een hoop geld heeft gekost, maar voor mij was dat het waard. Alles daarvan heb ik zelf betaald, deels van geleend geld van DUO en deels van mijn bijbaan als gastvrouw in de skyboxen van AZ.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Dat zijn toch sociale dingen: rondjes geven tijdens het stappen, bijvoorbeeld. En mijn auto is echt een enorme kostenpost. Dat kost zo’n 300 euro per maand; ik heb die auto nodig voor mijn werk. Ik zou het geweldig vinden als ik met de fiets naar werk zou kunnen, of volledige vergoeding zou krijgen. Nu tank ik iedere week voor 55 euro. Drie jaar geleden was dat nog 30 à 40 euro. Met mijn budget is 300 euro per maand (dat opgaat aan de auto) veel geld. Alles bij elkaar zijn de vaste lasten – inclusief auto, verzekeringen en boodschappen – zo’n 1500 euro. Het lukt me nu dus ook niet om méér te sparen.”

Hoe zorg je voor financieel overzicht?

„Ik hou mijn inkomsten en uitgaven bij in een Excel-bestand dat ik ooit heb gedownload. Dat geeft duidelijk overzicht, wat ik heel prettig vind. Sommige mensen hebben geen idee waar hun geld naartoe gaat, dat zou voor mij echt onhandig zijn.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Dan zou ik kiezen voor een hoger inkomen. Dan zou ik iets meer ruimte hebben om te sparen en eventueel ook meer kunnen beleggen. Dat levert uiteindelijk ook weer meer rente op rente op. Het lukt nu prima om rond te komen, maar de afgelopen periode was het niet heel ruim.”

Wat is je beste financiële tip?

„Automatisch sparen in verschillende spaarpotten. De dag nadat mijn salaris binnenkomt is die 400 euro die ik spaar gewoon weg. Dan ga je ook leven naar het bedrag dat je overhoudt. Voor mij helpt dat. Er is dan gewoon niet meer. Soms val ik nog wel terug op het vrije spaargeld, maar de rest van de potjes blijf ik in principe vanaf.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.