3 eigenschappen die miljonairs wel hebben, en jij waarschijnlijk niet

Terwijl sommige mensen op deze wereld slapend rijk lijken te worden, wil het anderen maar niet lukken om ook maar een euro te sparen. Hoe word je miljonair? Dit zijn de drie dingen die miljonairs én miljardairs anders doen dan Jan Modaal.

Je kunt best veel leren van miljonairs. Deze ochtendroutines zouden je leven bijvoorbeeld best eens een productiviteitsboost kunnen geven.

Drie lessen dan wel eigenschappen van miljonairs

Maar op sommige eigenschappen heb je minder invloed. De een staat nou eenmaal minder angstig en twijfelend in het leven een ander. Om maar een bruggetje te maken naar de collectieve les 1 van miljonairs.

1. Angst is een slechte raadgever

„Angst is er, om je er niet door te laten leiden”, is een wijze les die ik ooit leerde. Hoewel die raad mij tot dusver geen miljonair heeft gemaakt, is dit blijkbaar wel het advies dat de rijken der aarde ook ter harte hebben genomen.

Zo vertelt miljardair Howard Marks in de podcast We Study Billionaires dat het vooral in tijden van crisis belangrijk is om te focussen op harde data en kansen. Zijn advies? Voorkom dat jouw focus verschuift naar de groeiende risico’s en de dingen die niet goed gaan. Zorg ervoor dat je emoties in onzekere tijden niet de overhand krijgen. Impulsieve acties kun je volgens hem beter achterwege laten als je miljonair wil worden.

2. Ga voor succes op de lange termijn

Geduld is een schone zaak. Maar volgens een van de meest succesvolle investeerders ter wereld, Warren Buffett, zijn er maar weinig mensen die het geduld kunnen opbrengen om langzaam rijk te worden. Volgens hem is men geneigd te kiezen voor het snelle geld. Dus, streef jij naar die miljoen op je bankrekening? Geduld is het codewoord. Kijk vooruit en denk aan de winst op lange termijn.

3. Zeg vaker ‘nee’ dan ‘ja’

Miljardair David Rubenstein denkt dat zijn succes vooral te danken is aan alle dingen die hij níét doet. Alcohol drinken, Netflixen, golfen; het dingen waar de eigenaar van de private investeringsmaatschappij Carlyle Group allemaal nee tegen zegt. Rubenstein wil daar – kort gezegd – zijn tijd niet aan verspillen. Je moet er dus wel wat voor over hebben, mocht je miljonair willen worden.

