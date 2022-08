Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Zayn (29): ‘Ik heb nooit geleerd om met geld om te gaan’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Zayn (29), die nooit geleerd heeft om met geld om te gaan en zich dit pasgeleden realiseerde.

Beroep: medewerker in tandartspraktijk

Netto salaris: 1900 euro

Woonsituatie: koophuis met ouders

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb geen spaargeld. Dat komt omdat ik nooit geleerd heb om met geld om te gaan en omdat ik nooit het gevoel heb gehad dat ik krap heb gezeten. Ik kies er bewust voor om thuis te blijven wonen, dus heb ik ook lage vaste lasten. Maar sinds afgelopen november begon ik de krapte opeens wel te voelen.”

Hoe is dat gekomen?

„Tijdens de pandemie heb ik veel extra gewerkt via Temper en ben ik gewend geraakt aan al dat geld uitgeven. Nu alles weer een beetje terugkeert naar normaal, heb ik opeens minder inkomen.

Het lezen van deze rubriek zette me ook wel aan het denken dat ik helemaal geen spaargeld heb. Ik ben niet materialistisch en echt geen geldwolf, maar ik ben liever ongelukkig met geld dan ongelukkig zonder geld, als je snapt wat ik bedoel.”

Waarom kies je ervoor om thuis te blijven wonen?

„Vroeger als kind dacht ik altijd dat ik beter af was als ik weg zou gaan, maar eigenlijk vind ik het heel fijn om thuis te blijven wonen. Ik ben echt een familiemens. In onze cultuur is het eigenlijk heel normaal dat de jongens thuis blijven wonen.

Daarom heb ik zelfs een huis gekocht met mijn ouders. De financiering is ook op mijn salaris gegaan, dus ik ben echt mede-eigenaar. Mijn vader betaalt wel de hypotheek. Mijn kostgeld betaal ik door bepaalde rekeningen op me te nemen.”

Waar geef je jouw geld aan uit als je niet kunt sparen?

„Ik geef veel geld uit aan eten en sigaretten. Ook heb ik een neefje waarvan de vader is overleden en die ik daarom erg verwen. Een tijdje terug was hij jarig en heb ik voor 1.200 euro aan cadeaus gekocht.”

Had je gewild dat iemand je had geleerd om met geld om te gaan?

„Zeker. Hoewel mijn vader altijd goed heeft verdiend, hebben mijn ouders nooit een spaarrekening voor ons geopend of ons zakgeld gegeven. Eigenlijk ging het geld vooral naar familie in het land waar mijn ouders vandaan komen.

Als ik iets wilde, moest ik eigenlijk zeuren voordat ik iets kreeg. Ik heb nooit geleerd om voor iets te sparen. Toen ik net begon met werken, was een fulltime salaris van 1700 euro heel veel. Maar mijn uitgavenpatroon is mee veranderd en nu vind ik het juist heel weinig.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik heb in het verleden geld geleend van een vriend en dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Deze vriend heeft mij 3000 euro geleend en hij sprak me aan toen ik een nieuwe telefoon had gekocht, terwijl ik hem nog niet had terugbetaald.

Om dat toen toch te kunnen doen, heb ik een officiële lening afgesloten van 3000 euro. Maar daarna heb ik hem nooit meer gesproken, de vriendschap was verpest. En hoewel ik deze lening op dat moment al wel aan het afbetalen was, bleek deze een probleem bij het kopen van een huis.

Een nicht heeft me toen uit de brand geholpen. Als ik mijn vakantiegeld krijg, betaal ik haar zo snel mogelijk terug. Want je komt als het ware in een vicieuze cirkel terecht.”

