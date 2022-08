CEO die alle salarissen verdubbelde: ‘Zou ieder bedrijf moeten doen’

Dan Price, directeur van Gravity Payments, roept andere bedrijven op om hun werknemers beter te betalen en beter te behandelen. In zijn bedrijf verdienen mensen inmiddels een minimum salaris van 80.000 dollar (ruim 78.000 euro) per jaar, en krijgen ze veel fijne voordelen.

Heeft Dan Price een manier gevonden om zijn bedrijf nog steeds succesvoller te maken? Het antwoord is ja. Zeven jaar geleden kwam hij op het idee om iedere werknemer een minimaal jaarsalaris te geven van 70.000 dollar. Destijds een verdubbeling. Inmiddels is dat 80.000 dollar geworden.

Price stipuleert dat het succes van zijn bedrijf grotendeels te danken is aan zijn personeel. Naast een indrukwekkend salaris krijgen zij bijvoorbeeld opties om vanuit huis (of andere plekken) te werken en krijgen ze zwangerschapsverlof (iets wat in Amerika niet vanzelfsprekend is). De inzet én omzet is daardoor enorm gestegen.

Nu roept hij andere bedrijven op een soortgelijk strategie te hanteren. „Je moet mensen met respect behandelen”, zo stelt hij. In een post op Twitter schrijft hij: „Mijn bedrijf betaalt mensen 80.000 dollar. We laten mensen werken waar ze willen, ze krijgen alle voordelen, hebben lang zwangerschapsverlof, et ctera.”

My company pays an $80k min wage, lets people work wherever they want, has full benefits, paid parental leave, etc.

We get over 300 applicants per job.

"No one wants to work" is a hell of a way of saying "companies won't pay workers a fair wage and treat them with respect."

— Dan Price (@DanPriceSeattle) August 8, 2022