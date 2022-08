Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is je baan te saai? Drie tekenen dat je een bore-out hebt

Te veel stress van je werk kennen we, dat is een burn-out. Maar heb je ooit van een bore-out gehoord? Dat is wanneer je eigenlijk overgekwalificeerd bent voor je werk en je vaak verveelt. En ook dat kan een negatief effect hebben op je gezondheid.

We leggen je uit hoe je kunt herkennen dat je een bore-out hebt.

Tekenen van een bore-out

Als je langdurig onder je niveau werkt, en dus niet genoeg mentaal uitgedaagd wordt, kan dat leiden tot een bore-out.

Je verveelt je

Zoals in het onderzoek vaak is benoemd, is verveling een belangrijk teken van een bore-out. Heb je tijdens je werkdag vaak het gevoel dat de uren voorbij kruipen, grijp je vaak naar je telefoon of staar je lang uit het raam? Dan is de kans groot dat je je verveelt. Ook als je juist doorwerkt, maar er weinig moeite voor hoeft te doen, kan dat wijzen op verveling.

Er is te weinig uitdaging

Bij een fijne baan is het belangrijk als er wat uitdaging is. Dat je je kunt ontwikkelen en dat je werk soms ook wel eens moeilijk is. Gaat alles bij jou van een leien dakje en voel het alsof je je niet meer ontwikkelt? Dat is niet echt een goed teken. Natuurlijk is het fijn als alles soepeltjes gaat, maar soms zijn tegenslagen nodig om te groeien.

Vermoeidheid en slecht slapen

Alhoewel een bore-out het tegenovergestelde lijkt van een burn-out, zijn ze toch enigszins gelijk. Zo zijn sommige symptomen, bijvoorbeeld vermoeidheid en slecht slapen, hetzelfde. Omdat je je tijdens je werk niet zoveel inspant, ben je aan het eind van de dag helemaal niet moe. Je hersenen doen te weinig, dus lig je misschien ‘s nachts te piekeren. Dat kan erg vermoeiend zijn.

Baanwissel tegen bore-out

Oké, nu weet je dus hoe je kunt herkennen dat je een bore-out hebt. Maar hoe los je dat op? Wisselen van baan is makkelijker gezegd dan gedaan. Financiële zekerheid is hier een grote factor bij: misschien verdien je bij een andere baan wel een stuk minder, of kom je helemaal niet (snel) aan de bak.

Natuurlijk is ontslag nemen en een nieuwe uitdaging zoeken niet de enige oplossing. Ga eens in gesprek met je leidinggevende over een eventuele ontwikkeling binnen je functie. Misschien moet je gewoon de volgende stap nemen, of je meer verdiepen in een interessant project. Benieuwd naar andere manier waarop je invloed kunt hebben op je werkgeluk? Kijk even hier.