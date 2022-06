Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3 verstandige dingen om direct te doen als je salaris is gestort

Je hebt vast niet te lang geleden je salaris gestort gekregen. Veel mensen rekenen zichzelf dan rijk en vragen zich vervolgens af waar al het geld eigenlijk heen is gegaan. Wil je het dit keer anders aanpakken? Door van onderstaande drie dingen een prioriteit te maken, denk je eens aan je toekomstige zelf.

Zo zal je de vicieuze cirkel doorbreken waarin je van salarisstrook naar salarisstrook leeft.

Verstandige dingen om te doen als je salaris is gestort

Het is niet gek dat je jezelf wil trakteren als je je salaris gestort hebt gekregen. Maar een nieuwe gadget hier en een nieuwe jas daar tikken sneller aan dan je denkt. Voor je het weet is het geld weer op en heb je er niets mee gedaan waar je in de toekomst ook iets aan hebt. Pak daarom deze drie dingen meteen op als je salaris is gestort.

1. Geld overmaken naar de spaarrekening

Deze voelde je natuurlijk al aankomen, maar hiermee bedoelen we ook metéén nadat je salaris is gestort. De meeste mensen willen eerst hun rekeningen betalen en gaan daarna eens kijken hoeveel er nog over is om te sparen. Maar spaarders betalen zichzelf eerst.

Hoewel het erg belangrijk is om je rekeningen te betalen, blijft het daar vaak niet bij. Mensen rekenen zich gauw rijk als hun salaris is gestort en bestellen eerder een nieuwe broek of die sushi take-away. Sluis daarom eerst een gedeelte van je salaris naar je spaarrekening.

2. Je salaris budgetteren

Oké, misschien krijg je meteen jeuk als je het woord budget hoort, maar geloof ons: zo slecht is het niet. Het betekent alleen dat je voor elke euro een bestemming bedenkt, inclusief de leuke dingen in het leven. Een budget betekent niet automatisch dat je nooit meer sushi kan bestellen bijvoorbeeld. Wel dat je van tevoren hebt nagedacht hoeveel geld je daar per maand aan wil uitgeven. Dit is trouwens hoe een zero-based budget je helpt te sparen.

Voor veel mensen werkt het daardoor bevrijdend: je geeft jezelf juist toestemming om leuke dingen te kopen van je salaris en voelt je niet schuldig als je weer eens iets op AliExpress hebt besteld. Geen zin om hier zelf energie in te steken? Download een budget app en kijk deze maand hoeveel je in elke categorie uitgeeft. Vervolgens kun je heel gemakkelijk limieten instellen, inclusief reminders.

3. Investeer in jezelf

In je toekomstige zelf investeren is een goed ding. Dat kun je op verschillende manieren doen. Zo kun je van jouw geld meer geld maken door te beleggen of een passieve inkomstenbron op te zetten. Maar je kunt ook geld in jezelf investeren door een interessant boek te kopen of een cursus te doen. Te vaak denken we alleen aan onze huidige zelf als we ons salaris gestort krijgen. Reserveer daarom meteen als je jouw salaris hebt een bedrag dat je gaat investeren in je toekomstige zelf.