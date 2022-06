Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel moet je sparen voor een gelukkig pensioen

Ook al ben je nog maar twintig, misschien dertig of veertig, we denken er allemaal weleens aan: hoeveel geld zou ik nodig hebben om met pensioen te kunnen? Pensioenspecialist Audley Villages heeft een studie gedaan naar hoeveel geld je nodig zou hebben om „gelukkig met pensioen te gaan”.

Het ligt er natuurlijk aan waar ter wereld je woont. In het ene land heb je veel minder geld nodig om van te leven dan elders. Ook is het afhankelijk van de levensverwachting. Het onderzoek was vooral gericht op het behalen van geluk. De ‘happiness index’ van een gepensioneerde werd bekeken, net als de woonplaats, gemiddelde levensverwachting, het jaarsalaris en de levenskosten per maand.

Hoeveel sparen voor je pensioen?

Het onderzoek neemt Amsterdam als maatstaf van Nederland. Met een gemiddelde levensverwachting van 82.1 jaar en maandelijkse kosten van gemiddeld zo’n 1200 euro, zou je 244.000 euro moeten sparen. Het onderzoek gaat uit van een gemiddeld brutojaarsalaris van 34.500 euro per jaar in Nederland. Dit bedrag moet je natuurlijk hebben op je pensioenleeftijd. Dat is momenteel 66 jaar en 4 maanden. Als je dit bedrag op je veertigste hebt, kun je nog lang niet met pensioen.

Daarmee is Nederland een middenmoter wat betreft het te sparen bedrag voor je pensioen. In de top twintig van gelukkigste steden ter wereld, zal je het meest moeten sparen als je in Zwitserland woont: 356.000 euro. Een gelukje voor de Zwitsers is dat ze ook bijna twee keer zoveel verdienen als Nederlanders.

Well, well, Wellington

In Tsjechië hoef je het minste spaargeld te hebben op je pensioenleeftijd: 129.830 euro. Daar verdienen ze echter weer een stuk minder op jaarbasis. Al met al tref je het best in Wellington, Nieuw-Zeeland. Daar spaar je het best 173.000 euro, en dat op een jaarsalaris van 33.000 euro.

Amsterdam staat dan wel hoog op de lijst van gelukkigste steden ter wereld, het staat pas op plek 23 als het gaat om de beste stad om met pensioen te gaan. Het beste zit je bij je pensioenleeftijd in Melbourne. De Australiërs zullen omgerekend 210.000 euro moeten sparen, willen ze alles uit hun pensioen halen. Relatief goedkoop gezien het jaarsalaris en de levensverwachting, plus Melbourne is ook nog eens een gelukkige stad.

Met een totaalscore van 6.6 kun je je oude dag dus het best onder de Australische zon spenderen. Rio de Janeiro doet het ook goed. Het is goedkoop, maar wel een stuk minder voor je humeur. Helsinki staat op plaats 3 met een score van 6.5. Amsterdam doet de Nederlandse zesjesmentaliteit eer aan. In Azië zit je overigens verkeerd. Hong Kong, Tokio, Singapore, Seoul en Delhi zijn de slechtste pensioensteden ter wereld.

Genieten van je pensioen

Als je eindelijk met je tweeënhalve ton spaargeld met pensioen kan, geniet er dan ook optimaal van. Plan vooruit: wat wil je met je tijd en geld doen? Overhaast niets. En denk vooral ook aan je mentale geluk. Zorg voor sociaal contact, zorg dat je doelen blijft hebben en blijf gezond en actief. Geniet vooral van je vrije tijd en doe dingen die je leuk vindt. Anders heb je niks aan je geld, dat bestemd is voor een gelukkig pensioen.