Noem nooit één van deze zeven ‘slechte’ eigenschappen tijdens een sollicitatiegesprek

Bij een sollicitatiegesprek weet je van een aantal vragen zeker dat ze gaan komen. Zo ook bij de vraag naar een slechte eigenschap. Werkgevers willen graag weten of je kritisch op jezelf kan reflecteren en jezelf kunt verbeteren.

Echt waar: het hebben van slechte eigenschappen en kwaliteiten is helemaal niet erg. Je kunt niet perfect zijn. Het is belangrijker dat je inziet dat je deze eigenschappen hebt en dat je hier iets mee doet.

Noem deze slechte eigenschappen niet tijdens je sollicitatiegesprek

Dit zijn een aantal dingen die je beter niet kunt noemen. Vaak zijn het dingen die bijna iedereen zegt of zijn ze juist te specifiek.

1. Noem geen specifieke vaardigheid

Je kunt beter geen specifieke vaardigheid (zoals Photoshop, we zeggen maar iets) noemen als slechte eigenschap. Dit is vaak niet wat ze bedoelen met de vraag en dit zijn dingen die je in principe kunt leren goed te doen. Het is niet echt een zwakke plek waar je mee moet dealen op de werkvloer.

2. Noem geen specifieke karaktereigenschap

Het is belangrijk om eerlijk te zijn, maar wees voorzichtig met het noemen van specifieke karaktereigenschappen. Solliciteer je voor een baan in sales? Dan is het geen goede zet om te noemen dat je verlegen bent, want dat matcht niet echt met wat de baan van je vraagt. Je wilt namelijk dat ze je aannemen. Maak het minder breed en vertel bijvoorbeeld dat je het moeilijk vindt jezelf open te stellen.

3. Maak er geen grapje van

Het is logisch dat je dit een lastige vraag vindt en daarom zegt je instinct misschien dat dit een goed moment is om een grapje te maken. Alleen weet je niet hoe er gereageerd wordt. Ga voor een veilig antwoord en maak daarom geen flauw grapje.

4. Zeg niet dat je een perfectionist bent

Heel veel mensen noemen dat ze een perfectionist zijn tijdens hun sollicitatiegesprek. Het kan natuurlijk waar zijn in jouw geval, maar het is alsnog een cliché waar niet veel werkgevers op zitten te wachten. Bovendien is dit in veel gevallen ook een goede kwaliteit waar je gebruik van kan maken.

5. Gebruik workaholic niet als antwoord

Ook workaholic als slechte eigenschap horen werkgevers vaak. Daarom zullen ze waarschijnlijk vragen wat je hier dan precies mee bedoelt en of je een voorbeeld hebt. Bovendien waarderen werkgevers het wanneer je een goede balans van werk en privé hebt.

6. Zeggen dat je geen slechte kwaliteiten hebt

Vermijd dit ten alle tijden: zeggen dat je geen slechte eigenschap hebt. Iedereen heeft dingen die kunnen verbeteren, jij ook. Werkgevers houden ervan als je kritisch en eerlijk naar jezelf kunt kijken.

7. Studeer je antwoorden voor het sollicitatiegesprek niet in

Natuurlijk moet je je voorbereiden op het sollicitatiegesprek, maar probeer je antwoorden niet in te studeren. Zo lijkt het alsof je niet oprecht bent en weten werkgevers alsnog niet precies wat ze aan je hebben.

