7 manieren om deze zomer te besparen nu alles zo duur is

Van de energierekening tot de boodschappen; alles is duurder tegenwoordig. Tel daarbij de duurdere zomerperiode op (door alle terrasjes, bruiloften en festivals) en het is niet makkelijk om geld te besparen en sparen deze zomer. Door op de volgende 7 dingen te besparen lukt dat je toch.

Van abonnementen opzeggen die je in de zomer toch niet nodig hebt, tot besparen op de dure boodschappen, benzine en gas. We delen 7 tips om deze zomer te besparen.

Tips om deze zomer te besparen

Kies uit welke tips bij jou passen of gebruik ze alle zeven om flink te besparen deze zomer.

1. Zeg je sportschoolabonnement op

Er is niets mis met een sportschoolabonnement behouden als het je happy & healthy houdt. Maar als je merkt dat je in de zomer toch minder sport en wel wat geld kan besparen, is dit een goede manier. Loop wat vaker een rondje buiten hard of ga ‘s weekends hiken in de natuur om van de buitenlucht te genieten én geld te besparen.

Een sportschoolabonnement kost gemiddeld 38 euro per maand, dus deze 3 maanden opzeggen levert je 114 euro op.

2. Zeg één of meerdere streamingsdiensten op

Nog iets wat je (tijdelijk) op kunt zeggen nu je toch minder thuis en meer buiten bent. Het is zonde om voor iets te betalen, als je het toch niet gebruikt. Zelfs van een premium abonnement naar een standaardabonnement overschakelen op Netflix, scheelt je bijvoorbeeld al 5 euro per maand (die je weer kunt uitgeven aan een wijntje op het terras).

3. Bespaar op benzine

Pak jij veel de auto? Je voelt ‘m wellicht al aankomen, maar met de bizar hoge brandstofprijzen en het (hopelijk) steeds betere weer, heb je goede redenen om wat vaker de fiets te pakken. Uitzoeken waar je bij jou in de buurt het goedkoopst kan tanken (bijvoorbeeld met de app Tanken met MKB Brandstof), scheelt je ook veel op de lange termijn.

Hier vind je nog 8 verrassende tips om benzine te besparen (en daardoor minder vaak te hoeven tanken).

4. Geef minder uit aan bruiloften

Lijkt het deze zomer ook alsof je elke week een bruiloft (en anders wel een babyshower) hebt? Hoewel dat natuurlijk ontzettend leuk is, zijn dit soort events wel een aanslag op je bankrekening. Bedenk daarom wat je van tevoren kwijt wil zijn aan cadeaus en leen je bruiloftoutfits in plaats van elke keer een nieuwe te kopen.

5. Bespaar op je boodschappen

Niet alleen je benzine is tegenwoordig abnormaal duur, ook de prijzen in de supermarkt rijzen de pan uit. Het is daarom slim om de komende maanden te besparen in de supermarkt. Dat doe je bijvoorbeeld door je maaltijden van tevoren te plannen en een budget op te stellen. Hier vind je nog meer tips om te besparen op je boodschappen.

Metro heeft trouwens een rubriek over (geld en) boodschappen. Zo spraken we eerder met Jet, die veel heeft aan spaarzegels. „Die leveren meer rendement op dan je spaarrekening.”

6. Douche minder lang om te besparen deze zomer

Heb je een variabel energiecontract? Dan kun je binnenkort flinke prijsverhogingen verwachten. Essent kondigde laatst aan dat je een stijging tussen de 25 en 90 euro kunt verwachten (afhankelijk van de grootte van je huis). Eén van de manieren om gas te besparen is door korter te douchen. Zet eens een timer en probeer er daarna elke keer korter over te doen.

7. Zet je cv-ketel op ecostand

Ruim 20 procent van je gasverbruik gaat op aan warm water voor de badkamer en de keuken. Wist je daarom dat je cv-ketel een comfortstand en een ecostand heeft? In de comfortstand heb je sneller warm water, maar verbruik je ook meer gas. Door de ecostand te gebruiken, bespaar je zo’n 15 m3 per gas.

❓ Moet de ventilator uit? Als het deze zomer goed warm wordt, is het handig om te weten dat je ventilator niet veel stroom gebruikt. Martel jezelf dus niet. 😉 Een airco daarentegen is echt een energiezuiger!

Bonustip om te besparen deze zomer: Stel je vakantie uit

Het is logisch dat het bij jou ook gaat kriebelen als je halve Instagram-tijdlijn op vakantie is. Maar als je nu nog niets geboekt hebt voor de zomer, is het slim om dit tripje uit te stellen tot september of zelfs nog later. Dat bespaart je namelijk veel geld.