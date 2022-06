Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het gemiddelde salaris in Nederland per leeftijd en opleidingsniveau

In sommige landen zijn mensen enorm open over wat ze verdienen. Nederland hoort daar niet bij. Wij Hollanders praten amper over ons salaris en dat is best jammer. Het is namelijk goed om te weten wat je leeftijdsgenoten verdienen. Gelukkig is er altijd nog het CBS, waardoor je precies kunt zien wat het gemiddelde jaarsalaris per leeftijdsgroep en opleidingsniveau is.

Het is namelijk heel nuttig om te weten wat de mensen om je heen gemiddeld verdienen. Bijvoorbeeld als je gaat solliciteren of bij een beoordelingsgesprek, maar ook om te weten waar je staat. Dit betekent overigens niet dat je meteen in paniek moet raken als je onder het gemiddelde zit of feest moet gaan vieren als je erboven zit. Er zijn een hoop variabelen waar je rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld in welke sector je zit.

Het gemiddelde salaris in Nederland

Toch is het gemiddelde salaris per leeftijdsgroep en opleidingsniveau een handige indicator om te zien waar je staat. Het CBS heeft al deze cijfers toch, dus waarom zou je ze niet gebruiken? Dat heeft ook de website HetGeldCollege gedaan. Zij hebben gekeken naar het gemiddelde salaris per leeftijdsgroep en opleidingsniveau. Je vindt deze in onderstaande tabel.

Leeftijd Gemiddeld Praktisch opgeleid Middelbaar opgeleid Hoogopgeleid 15-19 € 4.400 € 3.700 € 6.700 € 9.500 20-24 € 15.600 € 13.400 € 14.900 € 20.400 25-29 € 15.600 € 20.400 € 25.100 € 34.200 30-34 € 15.600 € 24.000 € 29.800 € 44.000 35-39 € 38.700 € 25.200 € 32.600 € 51.100 40-44 € 41.300 € 26.500 € 34.200 € 58.300 45-49 € 42.300 € 27.200 € 35.600 € 62.600 50-54 € 41.800 € 27.300 € 36.900 € 62.100 55-59 € 40.500 € 26.700 € 36.800 € 59.700 60-64 € 36.700 € 24.800 € 34.400 € 53.600 65-69 € 26.600 € 18.700 € 26.000 € 41.900 70-74 € 23.100 € 17.000 € 23.000 € 37.500

Wil je meer uitleg en informatie achter deze cijfers, ga dan naar dit artikel van het HetGeldCollege. Hier vind je naast de cijfers ook per leeftijdsgroep een stukje uitleg over het salaris van deze groep. Zo krijg je meer inzicht in het salarisverloop en de invloed van je opleidingsniveau. Zeker de moeite waard om even te lezen.

Toe aan een andere baan?

Mocht je na het zien van deze cijfers tot de conclusie komen dat het echt tijd is voor verandering, vrees dan niet. Zelfs in deze onzekere tijden kun je van baan wisselen. Benieuwd welke opties er zijn? Kijk dan hier voor tien goed betaalde banen waar ondanks de crisis nog veel vraag naar is.