Acht vragen die je volgens experts zélf kunt stellen bij een sollicitatiegesprek

‘Heb jij nog vragen voor ons?’ De persoon tegenover je staart je aan. Jij bent in het laatste uur zo overladen met informatie, dat je even geen vraag te binnen schiet. Zonde! Door vragen te stellen tijdens een sollicitatiegesprek laat je zien dat jij enthousiast en daarom een serieuze kandidaat bent. Maar ook voor jezelf is het belangrijk.

Net als met veel andere aspecten van een sollicitatiegesprek, kun je ook dit gedeelte goed voorbereiden. Dit zijn acht vragen die je volgens experts zélf kunt stellen bij een sollicitatiegesprek.

Vragen die je kunt stellen bij een sollicitatiegesprek

Denk eraan dat een sollicitatiegesprek niet alleen het moment is om de ander ervan te overtuigen dat jij de beste kandidaat bent. Het gesprek is ook bedoeld zodat jij voor jezelf kunt bepalen of jij en het bedrijf en de functie een goede match zijn.

Deze vragen kunnen daarbij helpen. Moet je tijdens het gesprek trouwens een een slechte eigenschap noemen? Kies dan zeker niet één van deze zeven.

1. Hoe zullen mijn dagelijkse werkzaamheden eruit komen te zien?

„Functiebeschrijvingen in een vacature beschrijven meestal niet alle taken die je gaat uitvoeren”, zegt carrière expert Deepa Somasundari van Indeed tegen de Britse Cosmopolitan. Door deze vraag te stellen, kom je erachter of de baan de verwachtingen matcht die jij bij de functie had. Stel je voor: er staat in de vacature dat je in staat moet zijn om strategieën te bedenken voor X of Y. Dan kan het zijn dat dit de reden is dat je überhaupt hebt gesolliciteerd.

Toch zou je er in het gesprek achter kunnen komen dat dit maar een klein onderdeel van je baan is, en je eigenlijk veel meer met andere taken bezig bent.

2. Waarom is deze positie vrijgekomen?

„Deze vraag geef je meer inzicht in de organisatie”, zegt Vicki Salemi, carrière expert bij Monster. „Wanneer de vorige persoon een promotie heeft gekregen, laat dat zien dat je in de organisatie kunt doorgroeien. Als het een nieuwe functie is, is dat ook goed nieuws. De afdeling breidt uit, dus het gaat goed met het bedrijf.”

Wanneer er iemand is ontslagen, is het goed om op te letten. Het zou kunnen betekenen dat de organisatie gemakkelijk mensen gedag zegt. Natuurlijk kan het ook om de prestaties gaan. Dan is het verstandig om door te vragen naar de achterliggende reden – het geeft inzicht in wat er straks ook van jou verwacht wordt.

3. Wat vind jij het leukste aan hier werken?

Mensen vinden het nou eenmaal leuk om over zichzelf te praten, dus een vraag stellen aan de persoon tegenover je is altijd een goed idee. Je wordt immers ook geselecteerd op jouw klik met het bedrijf en met hem of haar. Maar voor jezelf is het ook handig om het antwoord te weten.

Dit geeft je namelijk inzicht in de cultuur van het bedrijf en eventuele goede arbeidsvoorwaarden. Is het antwoord ‘de mensen’? Vraag dan nog even door, want dit is vaak een makkelijk go-to antwoord.

4. Zijn er mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen deze rol?

Het is níet verstandig om aan te geven dat je zo snel mogelijk door wil groeien, maar wel om leergierigheid te laten zien. Jezelf kunnen ontwikkelen is een groot onderdeel van werkgeluk, dus stel deze vraag gerust.

Is er bijvoorbeeld een budget om cursussen te volgen? Wordt er vanuit de organisatie wel eens iets georganiseerd? Is het mogelijk om naar conferenties te gaan?

Zelf vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek

5. Vraag naar iets op basis van een nieuwskop of een social media post

Jij hebt je huiswerk gedaan voor het sollicitatiegesprek en dat mag best uit je vragen blijken! Zo laat je zien dat je enthousiast bent over de baan. Alle andere vragen kun je gebruiken bij elk bedrijf waar je op gesprek gaat, maar deze heb je speciaal voor dit bedrijf bedacht.

6. Wat zijn uitdagingen die mijn voorganger of het team hebben aangepakt?

„Je wil een duidelijk beeld krijgen van hoe de baan is en met wat voor uitdagingen je te maken krijgt”, zegt Deepa. Natuurlijk wil je een baan met uitdaging, maar je moet wel zeker weten dat je het ook echt aankunt.

7. Wat zijn eigenschappen van iemand die het goed zou doen in deze rol?

Ook deze vraag is weer een manier om voor jezelf te besluiten of de baan een goede match is voor jou. Dat niet alleen: het laat ook zien welke eigenschappen je moet laten blijken in het gesprek, want het is logisch dat ze voor iemand met deze kwaliteiten gaan.

8. Wat is de volgende stap?

De laatste vraag die je moet stellen volgens Vicki. Het komt haast nooit voor dat een bedrijf je ook echt een baan aanbiedt tijdens een sollicitatiegesprek. Vaak moeten er ze nog even over nadenken, zijn er andere kandidaten of moet je nog een heel proces door.

Door deze vraag weet je wat je kunt verwachten (bijvoorbeeld competentietesten of een tweede gesprek). Daarnaast laat je blijken dat jij die volgende stap wel ziet zitten. Anders had je er namelijk niet naar gevraagd.