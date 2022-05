Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn vrienden maken het onmogelijk om te sparen’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham, ook verantwoordelijk voor de rubriek De Spaarrekening op Metro, een prangende lezersvraag. Met vandaag: ‘Heb je tips als vrienden het onmogelijk maken om te sparen?’

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over de druk om leuke dingen te doen met vrienden, terwijl je daar eigenlijk geen geld aan wil of kan uitgeven.

„Beste Tessa, momenteel ben ik nog de enige van mijn vriendengroep die studeert en dus geen fulltime salaris heeft. Nu de lockdowns voorbij zijn, willen ze weer veel uit eten, drankjes doen in de kroeg en naar festivals. En hoewel ik het leuk vind om mee te gaan, lukt het me hierdoor niet om te sparen. Ik heb ook weleens nee gezegd, maar krijg dan zo’n FOMO. Heb je tips?”

Vrienden maken sparen lastig

Allereerst wil ik zeggen: het is superknap dat je weleens nee hebt gezegd, terwijl je wel heel graag mee had gewild. Je vrienden zien is belangrijk, maar sparen is dat ook. Veel mensen weten dat wel, maar kiezen toch voor het hier en nu en moeten later op de blaren zitten.

Het is heel menselijk dat je vervolgens FOMO krijgt. Probeer een volgende keer daarom iets leuks voor jezelf te plannen. Misschien nodig je een andere vriendin uit voor een avondje borrelen thuis, plof je op de bank om je favoriete film te bekijken of nodig je familie uit voor een oldschool spelletjesavond.

Ga het gesprek aan

Een andere, en zelfs betere, oplossing is om eens bij je vrienden aan te kaarten hoe je je voelt. Het lijkt misschien of zij wel zouden moeten weten hoe je je voelt (zij zijn toch ook studenten met een beperkt budget geweest?).

Toch weet ik zeker dat ze jou niet bewust blut proberen te krijgen en dat ze er niet bij stilstaan dat jij nou eenmaal een minder groot inkomen hebt. Ga er niet vanuit dat ze je gedachten kunnen lezen, al kennen jullie elkaar nog zo goed.

Daarmee bedoel ik niet dat jullie meteen een diep gesprek over geld moeten hebben met z’n allen (al mag dat natuurlijk wel). Je kunt ook met opmerkingen hier en daar meer inzicht geven in jouw persoonlijke situatie. Zoals:

Bij het afrekenen in een restaurant: „Zou één van jullie dit misschien willen voorschieten? Ik kan het momenteel even niet veroorloven om een groot bedrag te missen.”

Voordat jullie een restaurant kiezen: „Aan wat voor budget zitten we te denken?”

Als je vrienden allemaal voor dure drankjes gaan: „Dat laat mijn budget niet toe. Maar met een biertje ben ik ook blij hoor.”

In plaats van nee te zeggen als je vrienden je mee vragen naar de kroeg, kun je ook een ander voorstel doen. „Leuk idee”, zeg je dan. „Maar momenteel zit ik wat krapper bij kas vanwege een verhuizing/ben ik aan het sparen voor…/noem hier een andere reden. Zullen we anders eens gezellig met z’n allen bij mij eten?”

Met vrienden afspreken én sparen

Dat zeggen is makkelijker gezegd dan gedaan, het voelt namelijk heel kwetsbaar. Maar je zal zien dat je vrienden met begrip zullen reageren. Ze zijn immers niet bevriend met je vanwege je geld, maar om jou als persoon. Het is net zo gezellig om bij iemand thuis af te spreken als in de kroeg. Je vrienden hebben alleen even een reminder nodig dat jij een heel ander inkomen hebt dan zij.

💡 Tip Ga je het gesprek aan? Wijs dan nooit beschuldigend naar de ander: ‘Jij houdt geen rekening met mij’. Praat over je eigen ervaring en eigen gevoelens. Zo krijgt de ander nooit het gevoel dat hij aangevallen wordt.

Vriendschappen en geld blijven tricky. Dat merkte je ook aan de vraag die we eerder kregen over een vriendin die voor elke paar cent een Tikkie verstuurde. Er open met je vrienden over praten, voorkomt een hoop frustraties.

