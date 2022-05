Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maak deze 4 fouten niet aan het einde van een sollicitatiegesprek

Je bent er bijna: je hebt alle vragen in het sollicitatiegesprek zo goed mogelijk beantwoord. Nu is het tijd om de deal te sealen en de ander ervan te overtuigen dat jij de beste persoon voor de baan bent. Door deze fouten niet te maken, laat je een sterke laatste indruk achter.

Je hebt nog één kans om je van dat volgende gesprek te verzekeren.

Fouten aan het einde van het sollicitatiegesprek

Oké, als je sollicitatiegesprek helemaal in de soep is gelopen, gaat geen enkele van onderstaande tips je redden. Maar als de inhoud van het gesprek in orde was, is dit het moment om je te onderscheiden van andere kandidaten en een sterke indruk achter te laten.

Dat doe je door deze vier fouten te vermijden.

Vergeten vragen te stellen

Als je één of zelfs helemaal geen vragen hebt aan het einde van het sollicitatiegesprek, is dat een slecht teken. Het wekt de indruk dat je geen interesse hebt in de baan.

De oplossing is heel simpel: bedenk van tevoren de vragen die je wil stellen. Zorg dat dat er niet twee of drie, maar een stuk meer zijn, want de kans is groot dat de interviewer tijdens het gesprek al vragen beantwoordt. Dan sta je alsnog met je mond vol tanden.

De beste vragen zijn vragen die specifiek gericht zijn op de functie en wat jullie net in het gesprek hebben besproken. Maar raak niet in paniek als je even niet zo’n vraag kunt bedenken. Er zijn tal van algemene vragen die je kunt stellen, zoals ‘hoe zou je jullie cultuur omschrijven?’. Wedden dat je vervolgens weer op een specifieke vraag kunt komen als de druk eraf is?

De persoon niet bedanken voor het sollicitatiegesprek

Het is helemaal niet gek als je door alle vrijgekomen zenuwen de persoon tegenover je vergeet te bedanken voor het gesprek. Maar het doet goed voor de indruk die ze van je hebben. Het is enorm zonde als je dat niet aan het einde van het sollicitatiegesprek doet.

Zeg zoiets als: „Ik wil je enorm bedanken voor je tijd en deze kans om mijn brief en cv verder toe te lichten. Na het gesprek ben ik zo mogelijk nog enthousiaster geworden over de functie en ben ik benieuwd naar de eventuele vervolgstappen.”

Vergeet hierbij ook zeker de kracht van lichaamstaal niet. Kijk de persoon dus in de ogen als je hem of haar bedankt en geef een stevige hand. Hoewel een hand geven in deze tijden nog altijd ongemakkelijk kan zijn, is een ‘elleboog’ of een boks ook toepasselijk. Die laatsten, ietwat ongemakkelijke gebaren, zijn feitelijk ook hetgeen het ijs kan breken.

Niet je enthousiasme laten blijken

Een sollicitatiegesprek is natuurlijk tweezijdig. Een werkgever kijkt tijdens het gesprek of jij een goede match bent, maar jij doet (als het goed is) precies hetzelfde. Daar is de interviewer zich ook van bewust.

Het einde van het sollicitatiegesprek is daarom een goed moment om nog eens te benadrukken hoe enthousiast je over de functie en het bedrijf bent. Het laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent.

Geen follow-up sturen

Ben je écht heel enthousiast over de baan? Dan kun je jezelf onderscheiden door een follow-up te sturen waarin je de interviewer nogmaals bedankt. Zorg dat dit mailtje niet generiek maar gepersonaliseerd is én gebaseerd is op wat er in het gesprek werd besproken.

Dit is je laatste kans om de ander ervan te overtuigen dat jij de beste persoon voor de baan bent. Een voorbeeld: „Ik realiseer dat ik wellicht minder ervaring met [X] heb dan andere kandidaten, maar dankzij skills [Y] en [Z] ben ik er zeker van dat dit geen probleem zal zijn.”

Sommige interviewers vinden zo’n follow-up na een sollicitatiegesprek overbodig, dus bedenk goed of zo’n mailtje past bij het gesprek dat je hebt gehad. Zorg er in ieder geval dat je niet te opdringerig overkomt, dus houdt het bij één mailtje en geen telefoontje of meerdere mails.

