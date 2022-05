Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn vriendin en ik denken compleet anders over hoe hoog een fooi moet zijn’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: wat doe je als een goede vriendin een compleet andere mening heeft over fooien?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over fooien geven in de horeca.

„Beste Tessa, laatst was ik uit eten met een vriendin. Het was supergezellig, totdat ik de rekening betaalde. Volgens haar had ik veel te veel aan fooi betaald, terwijl ik in werkelijkheid gewoon zo’n tien procent van de rekening had genomen. Dat is toch normaal? De verhitte discussie was echt een domper op de avond en het zorgde ervoor dat ik niet echt zin heb in de volgende keer dat we een hapje gaan eten. Hoe zorg ik dat dit zich niet nog een keer herhaalt?”

Fooien in Nederland

Ik denk dat jouw vraag voor veel mensen herkenbaar is. We denken immers allemaal zo anders over geld en fooien. De één wil bijvoorbeeld het liefst geen of weinig fooi geven, terwijl de ander zich daar juist opgelaten bij voelt. Als deze mening bij vrienden regelrecht tegenover elkaar ligt, kan dat voor irritaties zorgen.

In Nederland is de vuistregel inderdaad om zo’n 5 tot 10 procent te fooien na een etentje. Toch is het belangrijk om te weten dat je niets verplicht bent. Hoewel de horeca niet echt een goed betaalde sector is, zou het personeel in theorie gewoon kunnen rondkomen van hun salaris. Dat is anders dan in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Bepalen voor een ander

Hoe lief het ook is dat jij de rekening hebt voorgeschoten, door zelf een fooi te geven, heb je meteen bepaald voor je vriendin hoeveel zij moet betalen. En dat terwijl je niet in haar portemonnee kunt kijken.

Zeker nu de prijzen in de horeca zijn toegenomen, zou het heel goed kunnen dat je vriendin is geschrokken van het bedrag. Als daar dan ook nog eens tien procent bovenop komt, terwijl je vriendin persoonlijk minder had gegeven, snap je wellicht waarom ze de discussie is aangegaan.

Natuurlijk had ze het op een andere manier kunnen aanpakken, door er rustig met je over te praten. Dat is meteen ook de oplossing voor het probleem. De volgende keer dat je met haar uit eten gaat en één van jullie de rekening wil betalen, is het slim om het er van tevoren even over te hebben. Een simpele: ‘Zullen we X bedrag als fooi geven?’ is voldoende.

Dat is misschien wat ongemakkelijk als jullie compleet anders denken over hoe hoog die fooi moet zijn, maar het is de enige manier waarop jullie tot een bedrag kunnen komen dat voor beiden oké is. Als je het echt belangrijk vindt om het personeel extra te belonen voor hun werk, kun je ook afspreken dat jij een groter deel (of alles) van de fooi voor jouw rekening neemt.

Zoals ik al vertelde in een andere Tessa geeft raad, blijven vriendschappen en geld tricky. Maar in dit soort situaties is het altijd goed om je te realiseren dat jullie vriendschap belangrijker is dan je even opgelaten voelen omdat je bijvoorbeeld geen fooi betaalt. Dat jij zonder zorgen tien procent bovenop een rekening kunt betalen, betekent niet dat zij dat ook kan.

